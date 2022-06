Według najnowszych doniesień małżeństwo Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy nie ma już żadnych szans na przetrwanie kryzysu, o którym media poinformowały pod koniec lutego. Chociaż para nie zaprzeczyła plotkom o rozstaniu, podobno Joanna Opozda zaczęła się już przygotowania do procesu rozwodowego. Aktorka ma dowody, które planuje wykorzystać w sądzie. Czy to oznacza, że Antoni Królikowski sporo straci po anulowaniu małżeństwa? Joanna Opozda zamierza wnieść pozew o rozwód. Chce orzeczenia o winie męża! Niedawno dowiedzieliśmy się, że Joanna Opozda mogła dać drugą szansę Antkowi Królikowskiemu , ponieważ "małżeństwo to rzecz święta". Jednak najwyraźniej to przeszłość. Jak dowiedzieli się dziennikarze "Super Expressu", aktorka planuje wnieść pozew o rozwód i to z orzeczeniem o winie męża. Chociaż przez większość czasu świeżo upieczona mama zajmowała się przede wszystkim małym Vincentem, to udało jej się podobno zdobyć dowody, które przydadzą się w sądzie. Zobacz także: Antoni Królikowski wahał się nad udziałem w show "Przez Atlantyk": "Asia była wtedy w 6. miesiącu" Aśka skupia się teraz na dziecku, ale zbierała dowody, które wykorzysta w sądzie - powiedział znajomy Joanny Opozdy na łamach "Super Expressu". Jeśli aktorka dopnie swego, Antoni Królikowski może sporo zapłacić. Prawdopodobnie uda się uniknąć sporu o mieszkanie, ponieważ lokum należy do Joanny Opozdy. Pozostaje jednak jeszcze kwestia alimentów. Gwiazdy polskiego show-biznesu płacą na swoje pociechy niemałe pieniądze. "Super Express" podaje, że Zbigniew Zamachowski na każde dziecko przekazywał po 4,5 tysiąca złotych. Krzysztof Ibisz na każdego syna (ma ich dwóch) świadczył alimenty o wysokości 7 tysięcy...