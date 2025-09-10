Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos
Prezydent Karol Nawrocki stanowczo zareagował na bezprecedensowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Podkreślił konieczność ścisłego współdziałania służb i zapewnił o stałym kontakcie z wojskiem i rządem. Poznaj najnowszy komunikat naszego prezydenta.
W nocy z wtorku na środę doszło do dramatycznego wydarzenia. Polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony podczas nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Informację o tym bezprecedensowym incydencie przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).
Według komunikatu, doszło do „bezprecedensowego w skali” naruszenia przestrzeni RP przez obiekty typu dron. DORSZ stanowczo oceniło ten akt jako agresję, która stworzyła realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli Polski. W odpowiedzi natychmiast uruchomiono procedury obronne z rozkazu Dowódcy Operacyjnego RSZ.
Natychmiastowa reakcja prezydenta Karola Nawrockiego
Prezydent Karol Nawrocki nie zwlekał z reakcją. Jak poinformował:
Od momentu wystąpienia naruszeń przestrzeni powietrznej RP pozostaję w stałym kontakcie z wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej i najważniejszymi dowódcami w Siłach Zbrojnych RP
Prezydent wziął udział w odprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Zapowiedział także zwołanie odprawy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), na którą przybędzie szef rządu. Podkreślił:
Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem i wymaga ścisłego współdziałania
Minister obrony wraca do kraju
W związku z sytuacją wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przerwał wizytę w Londynie. Miał tam wziąć udział w spotkaniu ministrów obrony z Grupy E5. Decyzję o powrocie do Polski podjęto natychmiast po potwierdzeniu naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej.
