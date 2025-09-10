W nocy z wtorku na środę doszło do dramatycznego wydarzenia. Polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony podczas nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Informację o tym bezprecedensowym incydencie przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).

Według komunikatu, doszło do „bezprecedensowego w skali” naruszenia przestrzeni RP przez obiekty typu dron. DORSZ stanowczo oceniło ten akt jako agresję, która stworzyła realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli Polski. W odpowiedzi natychmiast uruchomiono procedury obronne z rozkazu Dowódcy Operacyjnego RSZ.

Natychmiastowa reakcja prezydenta Karola Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki nie zwlekał z reakcją. Jak poinformował:

Od momentu wystąpienia naruszeń przestrzeni powietrznej RP pozostaję w stałym kontakcie z wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej i najważniejszymi dowódcami w Siłach Zbrojnych RP

Prezydent wziął udział w odprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Zapowiedział także zwołanie odprawy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), na którą przybędzie szef rządu. Podkreślił:

Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem i wymaga ścisłego współdziałania

Minister obrony wraca do kraju

W związku z sytuacją wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przerwał wizytę w Londynie. Miał tam wziąć udział w spotkaniu ministrów obrony z Grupy E5. Decyzję o powrocie do Polski podjęto natychmiast po potwierdzeniu naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej.

