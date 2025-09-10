Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Natychmiastowa reakcja
Dzisiejszej nocy doszło do bezprecedensowego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Polskie wojsko odpowiedziało natychmiast – część obiektów zestrzelono, trwa lokalizacja ich szczątków. Operacja objęła województwa podlaskie, mazowieckie i lubelskie.
W nocy z 9 na 10 września 2025 roku doszło do dramatycznego incydentu – rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Zmasowany atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę miał bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Polski.
Rosyjskie drony nad Polską – bezprecedensowe naruszenie granic
Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (RSZ), w polskiej przestrzeni powietrznej zaobserwowano kilkanaście niezidentyfikowanych obiektów, które zaklasyfikowano jako drony.
Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli
W odpowiedzi na naruszenia Dowódca Operacyjny RSZ natychmiast uruchomił wszystkie niezbędne procedury obronne. Do akcji skierowano polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.
Dowództwo potwierdziło, że przeciwko części dronów wojsko użyło uzbrojenia. Część z obiektów została zestrzelona, a obecnie trwają intensywne działania mające na celu lokalizację miejsc ich upadku.
Podkreślamy, że cały czas trwa operacja wojska i apelujemy o pozostanie w domach
Szczególnie zagrożonymi rejonami są województwa podlaskie, mazowieckie i lubelskie.
Premier Donald Tusk zabrał głos
O naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej poinformowany został premier Donald Tusk oraz Prezydent RP. Sam Tusk potwierdził w mediach społecznościowych, że wojsko użyło uzbrojenia wobec obiektów, które przekroczyły granicę Polski.
Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego
Wiceminister obrony Cezary Tomczyk zaapelował, aby przekazywać jedynie informacje pochodzące z oficjalnych źródeł – wojska i służb państwowych.
Wszystkie służby są w działaniu
Zagrożone regiony i zamknięta przestrzeń powietrzna – które lotniska wstrzymały loty?
Ze względów bezpieczeństwa przestrzeń powietrzna nad częścią Polski została czasowo zamknięta. Lotnisko Chopina w Warszawie wydało oficjalny komunikat:
Z powodu działania służb państwowych i wojska w celu zapewnienia bezpieczeństwa, przestrzeń powietrzna nad częścią kraju, w tym nad Lotniskiem Chopina, została czasowo zamknięta
Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) przekazała, że zamknięte zostały również lotniska w Rzeszowie-Jasionce, Warszawie-Modlinie oraz w Lublinie. Loty w tych lokalizacjach zostały wstrzymane na czas prowadzenia operacji wojskowej.
Niektóre z nich, w tym lotnisko Chopina, ponownie wznowiły działalność.
NATO wspiera Polskę – myśliwce F-35 na polskim niebie
Polskie działania wspierały także siły sojusznicze NATO. W szczególności Dowództwo Operacyjne podziękowało Królewskim Holenderskim Siłom Powietrznym, których myśliwce F-35 aktywnie uczestniczyły w operacjach obronnych na polskim niebie.
Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru
Dowództwo Operacyjne RSZ zapewnia, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a polskie i sojusznicze siły pozostają w pełnej gotowości do dalszych działań.
Zobacz także: Późnym wieczorem Marta Nawrocka nadała komunikat i zwróciła się do Polaków! Takich słów nikt się nie spodziewał