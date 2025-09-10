W nocy z 9 na 10 września 2025 roku doszło do dramatycznego incydentu – rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Zmasowany atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę miał bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Polski.

Rosyjskie drony nad Polską – bezprecedensowe naruszenie granic

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (RSZ), w polskiej przestrzeni powietrznej zaobserwowano kilkanaście niezidentyfikowanych obiektów, które zaklasyfikowano jako drony.

Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli czytamy w oficjalnym komunikacie.

W odpowiedzi na naruszenia Dowódca Operacyjny RSZ natychmiast uruchomił wszystkie niezbędne procedury obronne. Do akcji skierowano polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

Dowództwo potwierdziło, że przeciwko części dronów wojsko użyło uzbrojenia. Część z obiektów została zestrzelona, a obecnie trwają intensywne działania mające na celu lokalizację miejsc ich upadku.

Podkreślamy, że cały czas trwa operacja wojska i apelujemy o pozostanie w domach

Szczególnie zagrożonymi rejonami są województwa podlaskie, mazowieckie i lubelskie.

Premier Donald Tusk zabrał głos

O naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej poinformowany został premier Donald Tusk oraz Prezydent RP. Sam Tusk potwierdził w mediach społecznościowych, że wojsko użyło uzbrojenia wobec obiektów, które przekroczyły granicę Polski.

Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego

Wiceminister obrony Cezary Tomczyk zaapelował, aby przekazywać jedynie informacje pochodzące z oficjalnych źródeł – wojska i służb państwowych.

Wszystkie służby są w działaniu

Zagrożone regiony i zamknięta przestrzeń powietrzna – które lotniska wstrzymały loty?

Ze względów bezpieczeństwa przestrzeń powietrzna nad częścią Polski została czasowo zamknięta. Lotnisko Chopina w Warszawie wydało oficjalny komunikat:

Z powodu działania służb państwowych i wojska w celu zapewnienia bezpieczeństwa, przestrzeń powietrzna nad częścią kraju, w tym nad Lotniskiem Chopina, została czasowo zamknięta

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) przekazała, że zamknięte zostały również lotniska w Rzeszowie-Jasionce, Warszawie-Modlinie oraz w Lublinie. Loty w tych lokalizacjach zostały wstrzymane na czas prowadzenia operacji wojskowej.

Niektóre z nich, w tym lotnisko Chopina, ponownie wznowiły działalność.

NATO wspiera Polskę – myśliwce F-35 na polskim niebie

Polskie działania wspierały także siły sojusznicze NATO. W szczególności Dowództwo Operacyjne podziękowało Królewskim Holenderskim Siłom Powietrznym, których myśliwce F-35 aktywnie uczestniczyły w operacjach obronnych na polskim niebie.

Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru

Dowództwo Operacyjne RSZ zapewnia, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a polskie i sojusznicze siły pozostają w pełnej gotowości do dalszych działań.

