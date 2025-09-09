Marta Nawrocka, obecna pierwsza dama Rzeczypospolitej Polskiej, opublikowała emocjonalny wpis, w którym podsumowała dotychczasowe cztery tygodnie swojej funkcji. Wpis ukazał się w mediach społecznościowych 9 września 2025 roku i zawierał osobiste podziękowania skierowane do Polaków.

Marta Nawrocka dziękuje Polakom za wsparcie. "Miesiąc pełen ciepła"

Od momentu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta RP 6 sierpnia 2025 roku, Marta Nawrocka aktywnie towarzyszy mu w pełnieniu obowiązków. Para prezydencka uczestniczyła w szeregu ważnych wydarzeń o znaczeniu ogólnonarodowym i międzynarodowym. W najnowszym poście napisała:

Pierwszy miesiąc w nowej roli. Miesiąc pełen rozmów, spotkań i ciepła, którym nas obdarzacie. Dziękujemy, że jesteście blisko

Wpis ten spotkał się z dużym odzewem internautów i został szeroko komentowany w mediach. Pierwsza dama zaznaczyła, że czuje ogromną wdzięczność za wsparcie i serdeczność, jakie ona i jej mąż - prezydent Karol Nawrocki otrzymują od społeczeństwa.

Zaangażowanie społeczne Marty Nawrockiej- walka z hejtem i pomoc dzieciom

Już w początkowych wypowiedziach medialnych Marta Nawrocka podkreślała, że jej celem jako pierwszej damy jest bliskość z problemami społecznymi. Zapowiedziała konkretne obszary, na których zamierza się skoncentrować.

W rozmowie z kobieta.rp.pl zadeklarowała:

Pochylę się nad problemami osób niepełnosprawnych i ich rodzin, kwestiami związanymi z wyrównywaniem szans wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza tych, które mają ograniczony dostęp do rozwijania talentów i pasji

Szczególną uwagę chce poświęcić problemowi hejtu, zwłaszcza tego wymierzonego w dzieci i młodzież.

Kim jest Marta Nawrocka?

Marta Nawrocka, choć do niedawna pozostawała osobą prywatną, w bardzo krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci publicznych w kraju. Jej obecność u boku Karola Nawrockiego podczas zaprzysiężenia 6 sierpnia 2025 roku zapoczątkowała nowy etap w jej życiu.

W swoich wypowiedziach podkreśla, że nie zamierza ograniczać się do roli ceremonialnej. Wręcz przeciwnie- pragnie być aktywną i zaangażowaną pierwszą damą, bliską ludzkim sprawom i otwartą na dialog ze społeczeństwem. Choć jej działania są dopiero na początku, pierwszy miesiąc wskazuje na wyraźną determinację, by jej obecność w Pałacu Prezydenckim miała realny wpływ społeczny.

