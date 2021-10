Piłkarze szokują ultra drogimi stylizacjami na zgrupowaniu kadry! Lewandowski z zegarkiem za 400 tys. zł

Rok 2020 bez wątpienia należał do Roberta Lewandowskiego. Światowej sławy piłkarz nie tylko po raz kolejny został ojcem, ale też odnotował zwycięstwo w plebiscycie FIFA i pokonując takie sławy jak Cristiano Ronaldo czy Leo Messi, został uhonorowany tytułem „najlepszego piłkarza” ostatnich 12 miesięcy. Podczas prestiżowej gali Globe Soccer Awards w Dubaju ukochanemu towarzyszyła jego żona, Anna Lewandowska, której stylizacja jest teraz na ustach wszystkich. Sama biżuteria trenerki to koszt bagatela 100 tysięcy złotych. Co ciekawe, niektórzy podkreślają nawet, że nie tylko Ronaldo tym razem został pokonany przez Polaka, ale to właśnie Anna Lewandowska tego dnia przyćmiła wszystkie partnerki gwiazd futbolu. Rzeczywiście założyła najbardziej spektakularną kreację i przebiła nawet Georginę Rodriguez, partnerkę Cristiano Ronaldo? Spektakularna stylizacja Anny Lewandowskiej na Globe Soccer Awards Okazuje się, że podczas tegorocznej gali Globe Soccer Awards nie tylko Robert Lewandowski wyróżniał się na tle innych gwiazd. Polski napastnik jako jedyny zdecydował się na biały smoking z czarnymi wstawkami od Dolce & Gabbana, który zestawił z ciemnymi spodniami oraz czółenkami, do których nie założył skarpet. Także jego ukochana żona Anna tego wieczoru wyglądała jak milion dolarów. Młoda mama zdecydowała się na długą, podkreślającą jej fenomenalną sylwetkę czarną suknię z rozcięciem marki Saint Laurent za ok 12 tys. złotych, którą zestawiła z sandałami na cienkiej szpilce od Giuseppe Zanotti za ok. 2 tys. złotych. Jednak to spektakularna biżuteria zrobiła największe wrażenie. Zestaw, na jaki zdecydowała się Ania, to wydatek aż 100 tys. złotych! Wyświetl ten post na Instagramie. ...