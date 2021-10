Rusza druga edycja Fine Dining Week - poznaj szczegóły! Już od 20 do 28 lutego odbędzie się druga edycja Fine Dining Week. Popisowe, pięciodaniowe menu, w pięknej oprawie Goście skosztują w festiwalowej cenie 119 złotych. Rezerwacje już są dostępne na stronie www.restaurantweek.pl. Najbardziej ekskluzywne Restauracje w Krakowie i stolicy zapraszają na wyjątkowy festiwal sztuki restauracyjnej. Po udanym debiucie w sierpniu szykuje się kolejna okazja na wielozmysłowe doświadczenie w najwybitniejszych Restauracjach w Warszawie i Krakowie. Fine dining to przede wszystkim jakość gourmet, ekskluzywność, lokalność, świeżość, kulinarna sztuka kompozycji smaków oraz mistrzostwo w kreowaniu wielozmysłowego doświadczenia dla najbardziej wymagających Gości. Lista warszawskich i krakowskich restauracji na Festiwalu Fine Dining Week Festiwal Fine Dining Week jest wyjątkową okazją na poznanie w gronie najbliższych świata bezkompromisowej jakości, eksperckiej tradycji i nowoczesnej odwagi w kreowaniu trendów. Restauracje uczestniczące w Festiwalu nagradzane są m.in. rekomendacjami Michelin (Sztućcami oraz prestiżowymi wyróżnieniami Bib Gourmand) oraz są umieszczane na wysokich miejscach przewodnika Gault&Millau. Restauracje uczestniczące w warszawskiej edycji Fine Dining Week: AleGloria, Amber Room, Belvedere, Brasserie Warszawska, Butchery and Wine, Dom Polski (Belwederska 18a, Francuska 11), Dyspensa, Elixir by Dom Wódki, Fusion, Inazia, Kieliszki na Hożej, Joseph’s Bistro, Kieliszki na Próżnej, L’arc Varsovie, La Brasserie Moderne, La Rotisserie, Merliniego 5, Mokotowska 69, N31 by Robert Sowa, Nowa Próżna, Opasły Tom, Osteria, Plato, Rozbrat 20, Signature, Strefa, Tamka 43, Vivandier, Venti-tre, Winosfera Chłodna 31. Restauracje uczestniczące...