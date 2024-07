Marina udzieliła swojego pierwszego prasowego wywiadu po ślubie z Wojciechem Szczęsnym. Piosenkarka pojawiła się na okładce magazynu "Gala" i opowiedziała o swoich przeżyciach i przemyśleniach, związanych ze zmianą stanu cywilnego. Marina wyznała, że było to dla niej ogromne przeżycie, a ona sama wcześniej raczej nie zakładała, że wyjdzie za mąż przed trzydziestką.

Myślałam sobie: Ja, Marina żoną? Co najmniej do trzydziestki skupiam się na karierze. Wszystko się zmieniło, gdy spotkałam Wojtka. Teraz już wiem, że gdy poznajesz tę jedną, jedyną osobę, dzielisz się na pół, żeby oddać część siebie ukochanemu. Mówiąc tak nigdy nie byłam niczego bardziej pewna. Dzień ślubu zdecydowanie był najpiękniejszym dniem w moim życiu - powiedziała Marina Łuczenko-Szczęsna.

Okazje się, że Marina mimo młodego wieku, ma bardzo dojrzałe spojrzenie na małżeństwo. Zawdzięcza to swoim rodzicom, którzy starannie przygotowali ją do roli żony.

Rodzice przed ślubem przygotowali mnie do tego, że małżeństwo to ciężka praca. Jestem gotowa podjąć się tego wyzwania - zdradziła w "Gali".

Marina nie ukrywała również, że jej mąż jest dla niej dużym autorytetem. To właśnie Wojtek pomógł jej odnaleźć w życiu harmonię i wiele ją nauczył, a także... pomógł jej pokonać kryzys.

Wojtek jest moim bohaterem! Żeby robić karierę w sporcie, trzeba mieć silny charakter. W liceum, podczas, gdy jego koledzy chodzili na imprezy, on trenował. Wojtkowi spodobało się, że jestem niezależna. Nie zdobyłabym serca takiego mężczyzny, gdybym była leniuchem bez ambicji. Wojtek nauczył mnie nie tylko, żeby nie płakać nad porażkami, ale też nie cieszyć się przesadnie z sukcesów. Wojtek pomógł mi złapać równowagę. To właśnie jemu zawdzięczam to, że pokonałam kryzys - zdradziła Marina.