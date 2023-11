Marta Żmuda Trzebiatowska jest szczęśliwą mamą. W swoim nowym wpisie pisze również o ważnej dla niej idei:

Kochani, dziękuję za ciepłe słowa i wszystkie życzenia, które spłynęły do mnie w ostatnim czasie. ❤️ ❤️ ❤️ Jak się z pewnością domyślacie jestem naprawdę szczęśliwa! ???? ???? ???????? Za bardzo nie lubię za dużo mówić o tym co prywatne, ale z drugiej strony są idee, projekty, działania, które koniecznie trzeba wspierać. Zdrowie i życie to dla mnie wartości bezcenne. Każda mama pragnie, aby jej dziecko było szczęśliwe i uśmiechnięte, dlatego gorąco polecam Wam rozważenie pobrania i bankowania krwi pępowinowej. Ja się zdecydowałam i zabezpieczyłam krew w Polskim Banku Komórek Macierzystych, z nadzieją, że nigdy nie będziemy zmuszeni z niej skorzystać. To zwyczajnie w świecie daje mi poczucie bezpieczeństwa na przyszłość