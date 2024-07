Reklama

Tomasz Lubert i jego świeżo poślubiona żona przyszli na własny ślub w ciekawych jak na takie wydarzenie stylizacjach. Ewa Wojtasik, w tym najważniejszym dniu dla każdej kobiety założyła prześwitującą suknię, na której wyszywane ozdoby zakrywały tylko strategiczne miejsca. Do tego zdecydowała się na niebezpiecznie krótką długość z przodu i grubą warstwę falbanek. Co ciekawe autorką tej kreacji jest właśnie Ewa Wojtasik we współpracy z Magdą Młynarczyk.

Tomek Lubert z kolei założył frak z pasem w szachownicę, a do tego spodnie z rozcięciami u dołu. Rockowa improwizacja na temat stroju ślubnego okazałą się dość osobliwym wyborem. Tak Ewa Wojtasik i Tomek Lubert prezentowali się na swoim slubie: