Shakira i Gerard Pique szykują się do sądowej batalii o majątek i dzieci? Do podziału setki milionów euro

Shakira to najlepiej zarabiająca kolumbijska artystka wszech czasów. Od 2011 roku jest w związku z hiszpańskim piłkarzem, Gerardem Pique, grającym na pozycji środkowego obrońcy w klubie FC Barcelona. Przystojny sportowiec przeszedł właśnie sporą metamorfozę - schudł i zgolił brodę! Zobaczcie, jak wygląda teraz! Zobacz także: Shakira i Gerard Pique rozstali się? To nagranie nie pozostawia żadnych wątpliwości Metamorfoza Gerarda Pique Hiszpański piłkarz jest aż o dziesięć lat młodszy od swojej partnerki. Do tej pory różnica wieku między nimi nie była jednak szczególnie zauważalna. Wcześniej męski zarost dodawał Gerardowi lat, natomiast obecnie chłopak Shakiry wygląda zdecydowanie młodziej. Sportowiec zdecydował się na usunięcie zarostu, ale również ubyło mu kilogramów! Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Gerard Piqué (@3gerardpique) Shakira i Gerard Pique parą od ponad 10 lat Shakira jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie piosenkarek i tancerek, i to na planie swojego teledysku do hitu „Waka Waka” poznała piłkarza: Poznałem Shakirę w Madrycie, kiedy kręciliśmy teledysk do "Waka Waka" przed mistrzostwami świata w RPA w 2010 roku. Wszystko zaczęło się, kiedy mieliśmy lecieć do Afryki. Ona już tam była i napisałem do niej wiadomość z pytaniem, jaka jest pogoda. To było głupie pytanie, ale dostałem normalną odpowiedź, że powinienem zabrać kurtkę. Później często o tym rozmawialiśmy i w końcu napisałem, że musimy zagrać w finale, żebym...