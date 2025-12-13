Pierwsze wyjście Andrzeja Mountbatten-Windsora po skandalu. Tak zachował się na uroczystości rodzinnej
Andrzej Mountbatten-Windsor pojawił się publicznie po raz pierwszy od czasu skandalu z Jeffreyem Epsteinem. Wraz z byłą żoną, Sarah Ferguson, uczestniczył w chrzcie wnuczki Atheny w Pałacu św. Jakuba w Londynie. W zagranicznych mediach wrze.
12 grudnia 2025 roku w Chapel Royal w Pałacu św. Jakuba w centrum Londynu odbył się chrzest córki księżniczki Beatrycze, Atheny. Wśród zaproszonych pojawili się Andrzej Mountbatten-Windsor oraz jego była żona Sarah Ferguson. To pierwszy raz, gdy para pokazała się publicznie od czasu wybuchu skandalu z Jeffreyem Epsteinem, który zakończył się odebraniem im wszystkich tytułów i przywilejów. Ich obecność na uroczystości wywołała wiele emocji w mediach i kręgach pałacowych. Źródła cytowane przez brytyjską prasę podkreślają, że pojawienie się Andrzeja mogło mieć charakter symbolicznej próby przypomnienia opinii publicznej o jego wcześniejszej pozycji w rodzinie królewskiej.
Skompromitowany Andrzej Mountbatten-Windsor wraca na salony
Zhańbiony Andrzej Mountbatten-Windsor i jego była żona Sarah Ferguson w piątek, 12 grudnia, wzięli udział w ważnym wydarzeniu rodziny królewskiej po raz pierwszy od skandalu. Już przed wydarzeniem rodzina królewska obawiała się powrotu byłego księcia Andrzeja do przestrzeni medialnej. Choć chrzest odbył się w pałacu, uroczystość miał mieć charakter ściśle prywatny, w mediach już wrze.
Ceremonia chrztu małej Atheny, córki księżniczki Beatrycze i Edoardo Mapelli Mozzi, odbyła się w Chapel Royal, jednym z najbardziej prestiżowych miejsc dla wydarzeń królewskich. Miała charakter ściśle prywatny, co oznaczało ograniczoną liczbę gości oraz brak dostępu mediów do wnętrza pałacu. Nie przewidziano również oficjalnych zdjęć z uroczystości. Wśród uczestników znalazła się także jej siostra Beatrycze, księżniczka Eugenia, wraz z mężem Jackiem Brooksbankiem i synami, Augustem i Ernestem. Choć wydarzenie miało mieć spokojny, rodzinny charakter, obecność byłych członków rodziny królewskiej zwróciła na nie uwagę całego kraju.
Skandal z Epsteinem rzuca cień na rodzinne święto royalsów
Andrzej Mountbatten-Windsor oraz Sarah Ferguson zostali usunięci z życia publicznego po ujawnieniu powiązań z Jeffreyem Epsteinem. Szczególnie kontrowersje wzbudził wywiad Andrzeja dla BBC, w którym okazało się, że książę nie mówił prawdy na temat swoich relacji z przestępcą. To doprowadziło do utraty jego tytułów oraz zakazu pełnienia obowiązków królewskich.
Mimo wszystko, ich obecność na chrzcie wnuczki Atheny została przez niektóre źródła określona jako próba odbudowania więzi rodzinnych i pokazania, że mimo wcześniejszych wydarzeń, pozostają częścią rodziny.
Tak Sarah Ferguson i Andrzej Mountbatten-Windsor zachowywali się na chrzcie wnuczki
Para przybyła na miejsce osobno, unikając kontaktu z mediami. Sarah Ferguson została zauważona, gdy siedziała skulona na tylnym siedzeniu samochodu dostawczego. Andrzej Mountbatten-Windsor również nie wysiadał z pojazdu w zasięgu fotoreporterów. Ten sposób wejścia do pałacu zdaje się potwierdzać, że para była świadoma kontrowersji, jakie ich obecność może wywołać.
Zarówno ich zachowanie, jak i sposób uczestnictwa w uroczystości zostały przez komentatorów odebrane jako bardzo ostrożne, a niektórzy twierdzą, że para liczyła na to, iż ich obecność zostanie odebrana jako gest rodzinnej jedności, a nie próba powrotu do życia publicznego.
Pierwsze publiczne pojawienie się Andrzeja i Fergie może oznaczać symboliczną próbę powrotu do życia na świeczniku. Ich obecność na chrzcie wnuczki to sygnał, że mimo dramatycznych zmian w statusie — rodzina stara się zachować pewne więzi prywatne
Obecność Andrzeja Mountbattena-Windsora na chrzcie wnuczki wywołało oburzenie w pałacu
Choć chrzest Atheny był kameralnym wydarzeniem, jego echo rozbrzmiało w całej Wielkiej Brytanii. Wewnętrzne źródła pałacowe, cytowane przez brytyjską prasę, podkreślają, że nie wszyscy członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej byli zadowoleni z obecności Andrzeja Mountbatten-Windsora i Farah Ferguson na chrzcie ich własnej wnuczki.
Nie wszyscy w pałacach Buckingham i Kensington są zadowoleni. Ten dzień miał być świętem dziecka, a nie odgrzewaniem skandali Andrzeja.
Obecność skompromitowanej pary została również skomentowana jako "ważne wydarzenie na królewskiej scenie", które może mieć wpływ na dalsze postrzeganie rodziny królewskiej przez opinię publiczną.
