Król Karol III ujawnia kulisy choroby w specjalnym nagraniu

Król Karol III, głowa brytyjskiej rodziny królewskiej, po raz pierwszy tak otwarcie zdecydował się mówić o swojej walce z nowotworem. Nagranie, które zostało zrealizowane w Clarence House w Londynie, ujrzy światło dzienne 12 grudnia 2025 r. o godz. 20:00 (21:00 czasu polskiego) w ramach kampanii „Stand Up To Cancer”.

To wyjątkowe wideo stanowi część szerszej inicjatywy realizowanej przez Cancer Research UK oraz Channel 4, mającej na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat chorób nowotworowych i znaczenia badań profilaktycznych. Król Karol III, który wcześniej unikał komentowania stanu swojego zdrowia, zdecydował się na ten krok, by podkreślić wagę profilaktyki i zachęcić Brytyjczyków do badań.

Pałac Buckingham zapowiedział wystąpienie króla Karola III na 12 grudnia

Wideo zostało nagrane dwa tygodnie przed emisją w Clarence House - jednej z historycznych rezydencji brytyjskich monarchów. Emisja zaplanowana jest na antenie Channel 4 o godz. 20:00 (21:00 czasu polskiego). Będzie to pierwsze tak bezpośrednie wystąpienie monarchy na temat jego choroby nowotworowej.

W nagraniu król Karol III opowiada o swoich przeżyciach związanych z diagnozą, leczeniem oraz wpływem choroby na życie osobiste i pełnienie funkcji królewskich. Podkreśla również, jak ważne jest wczesne wykrycie choroby i jak wiele mogą zmienić badania profilaktyczne.

Warto przypomnieć, że w październiku do mediów przeciekły doniesienia z pałacu, według których król Karol III znika w oczach i choć wrócił do pełnienia obowiązków, to wcale nie czuje się najlepiej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że już od jakiegoś czasu książę William jest dyskretnie przygotowany do objęcia władzy po ojcu.

Król Karol III ujawnił chorobę nowotworową w 2024 roku

Informacja o diagnozie nowotworowej króla Karola III została oficjalnie ogłoszona 5 lutego 2024 r. Po ujawnieniu choroby monarcha natychmiast zawiesił swoje obowiązki publiczne. Po kilku miesiącach przerwy, pod koniec kwietnia, powrócił do pełnienia funkcji, co spotkało się z entuzjastycznym odbiorem wśród Brytyjczyków. W marcu 2024 r. doszło jednak do komplikacji - niepożądana reakcja na leczenie zmusiła króla do kolejnej przerwy w obowiązkach. Pomimo tych trudności Karol III nie poddał się i kontynuował pracę w możliwym dla siebie zakresie.

Coroczna kampania „Stand Up To Cancer” organizowana przez Cancer Research UK oraz Channel 4 ma na celu zbieranie środków na badania medyczne, leczenie oraz działania zwiększające świadomość społeczną na temat nowotworów. Tegoroczne wystąpienie króla Karola III ma ogromne znaczenie dla tej inicjatywy.

Zaangażowanie monarchy nadaje przedsięwzięciu wyjątkowy wymiar i autentyczność. Jego osobista historia może zmotywować wielu ludzi do zatroszczenia się o własne zdrowie i wykonania badań, które mogą uratować życie.

