Edyta Górniak pokazała nagranie z Krzysztofem Krawczykiem i pożegnała go w poruszającym wpisie: "Ryczę jak dziecko"

Edyta Górniak opublikowała w sieci poruszający wpis, w którym żegna Krzysztofa Krawczyka. Gwiazda nie ukrywa, że jest wstrząśnięta informacją o śmierci legendy polskiej sceny muzycznej. Edyta Górniak pokazała swoim fanom nagranie z 2008 roku, kiedy to razem z Krzysztofem Krawczykiem zaśpiewała na Festiwalu TopTrendy w Sopocie. Wpis Edyty Górniak porusza do łez.

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia. Smutną wiadomość o śmierci artysty przekazał jego menadżer, Andrzej Kosmala. Krzysztof Krawczyk dwa dni wcześniej wyszedł ze szpitala, gdzie walczył z koronawirusem, ale jego żona w rozmowie z portalem onet.pl przyznała, że to nie koronawirus był przyczyną śmierci legendy polskiej sceny muzycznej.

Śmierć Krzysztofa Krawczyka poruszyła wszystkich. Gwiazdy publikują w sieci zdjęcia wokalisty i wspominają go w pięknych wpisach. Wzruszające pożegnanie opublikowała również Edyta Górniak.

Krzysztofie Drogi.. Tak dużo siebie zostawiłeś dla Nas. Tyle pięknych! utworów, Twój niebywały potężny wokal, Twój uśmiech, Twoją życzliwość, Twoją skromność. Całe pokolenia dorastały, dojrzewały, zakochiwały się i tańczyły przy Twoich utworach. Polski Elvis 🤍.. jak pisali o Tobie w USA, a my czytaliśmy z dumą - zaczęła swój wpis na Instagramie.

Nie wiem co powiedzieć. Ryczę jak dziecko

W dalszej części wpisu Edyta Górniak wspomina wspólny występ z Krzysztofem Krawczykiem.

Pod wpisem Edyta Górniak opublikowała również nagranie z jej występu z Krzysztofem Krawczykiem, a w relacji na InstaStories apelowała do internautów:

Mam taki smutek w sercu, wiecie... Jeszcze są święta i w święta...To ja was proszę kolejny raz, przypominajmy to sobie nawzajem, żeby cenić każdą chwilę życia. Bo wobec śmierci jesteśmy sobie równi, pijemy tę samą wodę z tej samej planety, należymy do tego samego stwórcy.