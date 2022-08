Pierwsza wpadka Małgorzaty Rozenek-Majdan i Krzysztofa Skórzyńskiego, nowych prowadzących "Dzień Dobry TVN"

Małgorzata Rozenek pojawiając się na prezentacji jesiennej ramówki TVN wzbudziła wielkie zainteresowanie mediów i fotoreporterów. Gwiazda z chęcią udzielała również wywiadów. W rozmowie z AfterParty.pl Małgorzata opowiedziała o wakacjach, swoim stylu i związku z Radkiem Majdanem . Przypomnijmy: Rozenek rozgadała się o Majdanie. Zdradziła nam dużo smaczków Program "Perfekcyjna Pani Domu" cieszy się w Polsce wielkim zainteresowaniem. Nikt też nie wyobraża sobie innej gospodyni niż Rozenek. W rozmowie z Dzień Dobry TVN gwiazda opowiedziała o pracy nad kolejnymi odcinkami. Jak mówi, nie jest to program tylko o sprzątaniu, ale o życiu: To jest program o prowadzeniu domu, tak najbanalniej mówiąc, ale tak generalnie o tym jak sobie radzić w życiu. Prowadzenie domu, organizowanie tego życia domowego jest tylko pretekstem do fajnych rozmów, do zrobienia porządków dużo większych niż w szafie. Ja nie czuję się na siłach i nie czuję się kompetentna, by psychologizować, absolutnie bym się o to nie pokusiła, ale jestem przekonana, że tak małe, drobne rzeczy które mają wpływ na wygląd naszego mieszkania, mają wpływ na nasze życie . - mówi Rozenek Motywem przewodnim jesiennej oferty programowej jest hasło - "coś więcej". Podczas konferencji dało się jednak zauważyć, że każdej z gwiazd ubyło kilogramów. Małgorzata wyjaśniła: Żartowaliśmy sobie na tej konferencji, że to co najbardziej różni ją od poprzednich, to to, że wszyscy strasznie schudliśmy. Ale to jest najmniej istotne, najważniejsze jest to, że mamy bardzo fajną ramówkę, bardzo dobre nowości, bardzo ciekawą propozycję dla widzów. Cieszę się, że mój program, piąty sezon, znalazł się w tej ramówce i będzie walczył o widza. - przekonuje gwiazd Czekacie na nowe odcinki? Zobacz: Największe gwiazdy TVN w nowym spocie jesiennej ramówki TVN ...