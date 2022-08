Dorota Szelągowska prezentuje nową sylwetkę na jesiennej ramówce TVN. Ale schudła

Dorota Szelągowska opublikowała w sieci kilka zdjęć ze swojego domu na Warmii. Jak gwiazda TVN urządziła gniazdko na wsi, gdzie spędza każdą wolną chwilę? Internauci są zachwyceni! W domu Doroty Szelągowskiej jest naprawdę pięknie! Spójrzcie tylko na stylową, ciemną kuchnię i duży biały kominek w salonie. Dorota Szelągowska pokazała wnętrza domu na Warmii Dorota Szelągowska już od kilku lat pokazuje Polakom, jak mogą zmienić i wyremontować swoje mieszkania i domy. Gwiazda TVN w swoich programach przeprowadza niesamowite metamorfozy wnętrz, które za każdym razem zachwycają. Jakiś czas temu Dorota Szelągowska w jednym z wywiadów zdradziła, że w jej karierze był tylko jeden przypadek, kiedy właściciele nie byli zachwyceni efektami remontu. Fani Doroty Szelągowskiej już kilka razy mieli okazję zobaczyć, jak prywatnie mieszka gwiazda TVN. Projektantka wnętrz pokazywała w sieci, jak urządziła swój apartament w Warszawie, a teraz pochwaliła się swoim pięknym domem na Warmii. Dorota Szelągowska już na początku pandemii koronawirusa postanowiła na jakiś czas przeprowadzić się do domu na wsi, a teraz najwyraźniej spędza tam każdą wolną chwilę. Prowadząca takie hity jak: "Dorota Was urządzi", "Totalne remonty Szelągowskiej" czy "Domowe rewolucje" opublikowała ostatnio kilka nowych zdjęć swojego królewstwa, a fani zachwycili się pięknymi wnętrzami. - Idealny ❤️ - Ale nieziemski klimat 😍 - Cudo😍😍😍😍 - Piękny❤️ i jaki klimat 😍- komentują fani. Zobaczcie sami, jak wyglądają wnętrza domu Doroty Szelągowskiej! Pięknie się urządziła? My jesteśmy zachwyceni! Zobacz także: Dorota Szelągowska opowiedziała o początkach kariery. Na casting do pierwszego programu przyszła... na kacu W domu Doroty Szelągowskiej na Warmii...