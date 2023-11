Pierwsza rocznica ślubu Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana

Małgorzata Rozenek już od jakiegoś czasu zapowiadała, że świętowanie pierwszej rocznicy ślubu również będzie huczne.

To ważne wydarzenie dla nas, ale chciałabym, aby inni cieszyli się razem z nami. Marzy mi się, żeby było hucznie i wesoło. To był dla nas bardzo szczęśliwy rok i warto byłoby to wszystko uczcić - mówiła w rozmowie z "Super Expressem".