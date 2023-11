Pierwsza osoba pożegnała się z programem "Big Brother"! W minioną niedzielę, 17 marca ruszyła najnowsza odsłona reality show. Wielki Brat wrócił na antenę po 11 latach przerwy i jak się okazało, przyciągnął miliony widzów przed telewizory - jak informował portal wirtualnemedia.pl premierową odsłonę show oglądało średnio 2,23 mln widzów! Niestety, choć program dopiero wystartował to pierwsza osoba już opuściła dom Wielkiego Brata. Kto pożegnał się z show?

Widzowie zdecydowali, kto opuści dom Wielkiego Brata

Jeszcze zanim ruszyła najnowsza edycja "Big Brothera" poznaliśmy Agnieszkę Raczyńską i Macieja Borowicza. Widzowie mogli głosować, kto z tej dwójki weźmie udział w reality-show. Raczyńska i Borowicz weszli do domu Wielkiego Brata w minioną niedzielę, ale chyba nie spodziewali się tego, że noc spędzą w... ogrodzie! Wielki Brat nie pozwolił im spać w domu, więc musieli wynieść się do ogrodu. Pozostali uczestnicy nie za bardzo się tym przejęli i zorganizowali sobie imprezę, co mocno oburzyło Macieja Borowicza.

Niestety już w poniedziałek (18 marca) poznaliśmy wyniki głosowania widzów, którzy zdecydowali, że z programem musi pożegnać się Agnieszka Raczyńska! Widzowie zdecydowali, że to Maciej Borowicz zostanie w reality-show. Kim jest Maciej Borowicz? Uczestnik ma 31 lat i pochodzi z Poznania - znany jest jako DJ Matthew Clarck.

Jak Agnieszka Raczyńska skomentowała swoje odejście z "Big Brothera"? Była już uczestniczka reality-show pojawiła się dziś w programie "DDTVN".

Miałam nadzieję, że wyniosę jakieś przyjaźnie, znajomości. Chciałam dobrej zabawy, więc szkoda, że tak szybko się skończyło - przyznała dziś w "Dzień Dobry TVN".

Oglądacie "Big Brothera"? Żałujecie, że Agnieszka Raczyńska już opuściła dom Wielkiego Brata?

