"Big Brother" wraca na antenę TVN po 11 latach przerwy. Ten szalenie popularny reality show wystartuje 17 marca (niedziela) o godzinie 20.00. Widzowie będą mogli oglądać go codziennie na antenie TVN7. Do tej pory produkcja trzymała w tajemnicy kogo zobaczymy w domu Wielkiego Brata. Jednak tydzień przed startem programu ujawniono dwa nazwiska. Co ciekawe, tylko jedna z tych osób zagości w "Big Brotherze". Jak to możliwe? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

Reklama