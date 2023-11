Fani programu "Big Brother" długo czekali na ten dzień. Po 11 latach TVN postanowił przywrócić uwielbiany przez widzów format. "Big Brother" wystartował w niedzielę 17 marca. W domu Wielkiego Brata zamieszkało 16 osób, które są gotowe na przygodę życia. Już pierwszego dnia czekała tam na nich niespodzianka. Musimy przyznać, że wprawiła ona w osłupienie również widzów reality show.

Do kogo należy głos Wielkiego Brata w tej edycji "Big Brothera"?

Już podczas premiery "Big Brothera" na antenie TVN7 okazało się, że... Wielki Brat jest kobietą! Do tej pory w Polsce nie zdarzyła się jeszcze taka edycja. Okazuje się, że głos Wielkiego Brata należy do córki Krystyny Czubówny! Agnieszka Barjasz poszła w ślady mamy i również została lektorem. Poprosiliśmy produkcję show o komentarz w sprawie zamiany Wielkiego Brata na kobietę, która nie wszystkim widzom przypadła do gustu.

- W różnych edycjach na świecie Wielki Brat używał głosu kobiecego. Dla takiego formatu jakim jest "Big Brother" nie ma znaczenia płeć. Wielki Brat – to stan ponad wszelkimi podziałami, różnicami. Wielki Brat to stan umysłu. Cieszymy się, że w Polsce tym razem głos ma żeńską formę i nie powinno to zmieniać nic w jego odbiorze. Poza tym Siódemka jest kobietą, więc dla nas wybór był oczywisty – mówi produkcja programu.

Jak już wspomnieliśmy, nie wszyscy fani programu "Big Brother" zaakceptowali tę zmianę. W internecie pojawiło się sporo krytycznych głosów.

- Jestem zniesmaczona tym iż BB to kobieta... Czar prysł - Zaskoczona? Nie! Rozczarowana ???? to już z nie jest Wielki Brat.... Szkoda.... - Rozczarowana ???? do tej pory pamiętam głos Wielkiego Brata - Wielki Brat ten poprzedni mial super, charakterystyczny glos i tak powinno zostać - piszą internauci.

Pojawiły się jednak głosy, które broniły tej decyzji.

- Wielka Siostra ???????? - ale jak Pani Czubówna to jestem jak najbardziej na Tak ❤???????????????????????? - Ludzie przestańcie, Sama się zdziwiłam ze nagle big brother to głos kobiety, ale to już inna edycja, po tylu latach wiadome było ze nastąpią jakieś zmiany - God is a Woman Bitches - bronią tego wyboru internauci.

A wy co sądzicie o tej sytuacji?

Polubiliście już nowych uczestników?

