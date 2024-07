Już w grudniu na aukcji w Londynie zostanie wystawiony pierścionek należący do zamordowanej aktorki Sharon Tate. To właśnie ten pierścionek podarował jej Roman Polański na zaręczyny w 1967 roku.

Sharon została zamordowana w swoim domu w Beverly Hills będąc w ósmym miesiącu ciąży wraz z czwórką przebywających u niej przyjaciół, z rąk członków sekty Charlesa Mansona



Zmarła żona Polańskiego bardzo lubiła swój zaręczynowy pierścionek i naprawdopodobniej miała go na sobie w dniu śmierci.

Cena wywoławcza pierścionka to 10 tysięcy dolarów.

kj

Reklama