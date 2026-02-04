Doda po tym, jak zaangażowała się w pomoc zwierzętom, które w dramatycznych warunkach żyły w schroniskach nie zamierza się zatrzymać. Artystka była już na spotkaniu z Misistrem Sprawiedliwości, Waldemarem Żurkiem, a ostatnio odwiedziła w Pałacu Prezydenckim Martę i Karola nawrocki, gdzie również rozmawiała o sytuacji zwierząt przebywających w tzw. patoschroniskach. Wydarzenie miało szczytny cel, a działania gwiazdy na rzecz zwierząt są niepodważalne, jednak uwagę opinii publicznej przyciągnęły też stylizacje uczestniczek spotkania, czyli Dody oraz pierwszej damy Marty Nawrockiej. Artystka sięgnęła po sukienkę w najmodniejszym kolorze sezonu wybranym przez Pantone, jakim jest oczywiście "cloud dancer". Fani nie kryją zachwytu!

Doda w ultra dopasowanej sukience w kolorze "Cloud Dancer"

Na wtorkowe spotkanie, 3 lutego 2026 roku, w Pałacu Prezydenckim przygotowali się zarówno Nawroccy, jak i Doda. Temat rozmowy był szczególne ważny, a oczy całej Polski były zwrócone właśnie na nich. Marta Nawrocka po raz kolejny udowodniła, że ma świetne wyczucie stylu i wykazała się dużą klasą, wybierając prostą, elegancką i klasyczną stylizację. Ten zestaw był nie tylko przemyślany, ale też zgodny z aktualnymi trendami. Biała klasyczna bluzka z poduszkami na ramionach i spodnie z wysokim stanem to strzał w dziesiątkę.

Z kolei Doda zdecydowała się na jasną, dopasowaną sukienkę w kolorze "Cloud Dancer", czyli bardzo jasnym, złamanym odcieniu bieli. To najmodniejszy kolor sezonu, a krój perfekcyjnie podkreślił doskonałą figurę artystki. Do tego perły i jasne szpilki. Doda wyglądała elegancko i z klasą.

Fani podsumowali stylizacje Dody ze spotkania z parą prezydencką

Internauci po spotkaniu Dody z parą prezydencką natychmiast pospieszyli z komentarzami. Nie tylko gratulowali artystce, że podjęła się trudnej walki o lepszą sytuację zwierząt, ale docenili też jej stylizację.

Pełna klasa, kultura i szacunek.

Doda elegancka jak zawsze ...przyćmiła wyglądem, figurą panią Nawrocką

Niektórzy pisali wprost, że przyćmiła samą Martę Nawrocką, inni komplementowali, że piosenkarka wygląda jak pierwsza dama.

Wyglądasz jak pierwsza Dama Polski

Pięknie Pani wygląda w takim wydaniu

Jak Wam się podoba stylizacja Dody?

fot. Instagram dodaqueen