„Chciałam przeciąć, połączyć romantyzm i minimalizm poprzez zaskakujące połączenia pozornie niepasujących do siebie elementów” – powiedziała o swojej najnowszej kolekcji pre-fall 2012, Frida Giannini, główna projektantka domu mody Gucci.

Od jakiegoś czasu Internecie dostępny jest lookbook przedjesiennej linii, którego twarzą została Estonka Karmen Pedaru. Modelka znajduje się na 10. miejscu w rankingu najlepszych modelek świata i po raz kolejny została wybrana by prezentować ubrania marki Gucci. Niedawno mogliśmy ją podziwiać w kampanii Gucci Resort 2012.



Kolekcja pre-fall 2012 jest jednolita, utrzymana w stylistyce lat 70. Jednak niektóre z jej elementów wyglądają jakby były żywcem ściągnięte z którejś z naszych babć. Niestety grzeczne zapięte pod szyję sukienki, o długości do połowy kolana nie przypadną do gustu wszystkim fankom tradycyjnego stylu Gucci.



jm

Reklama