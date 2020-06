Anna Mucha jest ponownie zakochana?! W mediach aż huczy, jednak sama zainteresowana nie komentuje najnowszych doniesień. Na najświeższych zdjęciach paparazzi aktorka została przyłapana na randce z Jakubem Wonsem, który podobnie jak Anna pochodzi ze środowiska aktorskiego. Widzowie mogą kojarzyć go z wielu kultowych seriali. W 2018 roku zagrał scenę w "M jak Miłość" z serialową Magdą. Czy to właśnie wtedy rozpoczęła się ich relacja? Jaką partnerką jest Anna Mucha? Zobaczcie historię jej poprzednich związków. Możecie się zaskoczyć!

Zobacz także: Anna Mucha na randce z nowym partnerem! Aktorka jest znowu zakochana

Anna Mucha - poprzednie związki aktorki

Anna Mucha jest jedną z najpopularniejszych i najseksowniejszych polskich aktorek. Wydawać by się mogło, że mogłaby mieć każdego o kim zamarzy, jednak ona jest kobietą, dla której miłość to bardzo ważne uczucie. Jej związki zawsze były długodystansowe, a ona była pewna tego, co czuje. W dodatku jak sama przyznała, ciężko było jej znaleźć miłość, ponieważ często onieśmielała mężczyzn.

Anna Mucha i Kuba Wojewódzki

Pierwszy głośny związek Anny Muchy trwał 4 lata. W latach 2003-2007 była związana z Kubą Wojewódzkim. Dzieliła ich spora różnica wieku, jednak różniące ich 17 lat nie było dla nich żadnym problemem. To była zdecydowanie najgorętsza para ówczesnego show biznesu. Rozstanie tych dwojga było dla wszystkich zaskakujące. Zarówno Kuba jak i Anna rozstali się z zgodzie i nie mówili o sobie źle. Do tej pory zachowują przyjazne stosunki.

ONS.pl

Anna Mucha i Marcel Sora

Niedługo po rozstaniu z Kubą Wojewódzkim Anna Mucha wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Postanowiła się skupić na swojej karierze. W 2008 roku otrzymała angaż w programie "Jak oni śpiewają" i właśnie na planie tego programu poznała swojego przyszłego partnera! Marcel Sora był wówczas kierownikiem całego widowiska. Anna Mucha przyznała, że to właśnie on zrobił pierwszy rok. Aktorka onieśmielała mężczyzn, jednak Marcel nie bał się do niej zagadać. Para tworzyła udany przez kolejne dziesięć lat. Pomimo tego, że czasami pojawiali się razem na medialnych wyjściach, Anna niewiele mówiła o tym, co dzieje się w jej prywatnym życiu i do dziś konsekwentnie się tego trzyma. Wraz z Marcelem Sorą doczekali się dwójki wspaniałych dzieci - 9-letniej Stefanii i 6-letniego Teodora.

Anna Mucha z ojcem swoich dzieci rozstała się w 2018 roku. Oboje podjęli tę decyzję świadomie i rozstali się przyjaznej atmosferze, dużą uwagę przywiązując do dobra dzieci. Syn i córka na co dzień mieszkają z Anną, jednak Marcel również zamieszkuje w Warszawie i widuje się z dziećmi regularnie. Po rozpadzie długoletniego związku Anny Muchy i Marcela Sory ponownie pojawiły się spekulacje na temat wielkiego powrotu Anny Muchy do Kuby Wojewódzkiego. Sami zainteresowani również podsycali te plotki publikując wspólne zdjęcia. Fani doszukiwali się szczegółów na zdjęciach Kuby, które miałyby świadczyć o obecności aktorki w jego mieszkaniu. W końcu sam showman nie ukrywa, że Anna była miłością jego życia.

Zobacz także: Kuba Wojewódzki i Anna Mucha wrócili do siebie?! Internauci mają niepodważalne dowody

Anna Mucha i Jakub Wons

Serce Anny Muchy faktycznie jest zajęte, jednak nie ma to nic wspólnego z popularnym dziennikarzem. O nowym związku Anny Muchy spekulowano już na początku 2020 roku. Mówiono o tym, że to może być warszawski biznesmen. Kilka dni temu do mediów trafiły zdjęcia aktorki z randki z tajemniczym mężczyzną. Okazał się nim być Jakub Wons, również związany ze środowiskiem aktorskim. Para podobno poznała się na próbach do spektaklu "Letni Dzień" (według informatora serwisu Pudelek.pl), jednak warto również wspomnieć o tym, że w 2018 roku spotkali się również na planie serialu "M jak miłość", gdzie zagrali wspólną scenę. Czy to właśnie wtedy coś zaiskrzyło?

Ani Anna Mucha ani Jakub Wons nie potwierdzili na razie oficjalnie tego, co ich łączy.

Zobacz także: Nowy partner Anny Muchy to aktor znany z "M jak Miłość"!