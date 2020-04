Kuba Wojewódzki i Anna Mucha wrócili do siebie?! Internauci mają niepodważalne dowody 

Co jakiś czas w mediach pojawiały się plotki o powrocie Anny Muchy i Kuby Wojewódzkiego. Oboje tworzyli niegdyś najgorętszą parę w polskim show-biznesie. Niejednokrotnie sami podsycali ten temat. Czy to możliwe, że po tylu latach zdecydowali do siebie wrócić? Fani, po tym co zobaczyli w sieci nie mają wątpliwości, że coś jest na rzeczy! Anna Mucha nie dopilnowała pewnego szczegółu!

Anna Mucha i Kuba Wojewódzki znowu są razem?

Kuba Wojewódzki, nie ukrywa, że pomimo swoich licznych podbojów miłosnych to właśnie Anna Mucha była jego największą miłością, o czym wspomniał nawet w swojej biografii. Para już niejednokrotnie podsycała plotki o swoich relacjach. Nic dziwnego, że ich powrót budziłby niemałe zainteresowanie, w końcu w przeszłości tworzyli jedną z najgorętszych par.

Ostatnie wydarzenia sprawiły, że zainteresowanie tym duetem znowu urosło! Kuba Wojewódzki opublikował wpis:

Żarty się skończyły. Czas chronić siebie i najbliższych. Czy wiecie, że co 12 minut dochodzi do próby wyłudzania na skradzione dane. Teraz gdy większość zakupów robimy w sieci, trzeba chronić swój PESEL, żeby ktoś nie narobił Wam kłopotów.

Nie sposób było nie dojrzeć na dalszym planie Anny Muchy w domowej stylizacji. Jednak atmosfera zdecydowanie się podgrzała, kiedy fani uświadomili sobie, że w tej samej stylizacji aktorka prowadziła transmisję na żywo na swoim Instagramie i to poprzedniego wieczoru. Czy to oznaczałoby, że spędziła noc w mieszkaniu Kuby Wojewódzkiego? Fani nie mają wątpliwości:

- Oby to była prawda i super gdybyście byli znowu razem. Bardzo do siebie pasujecie, tak sądzę!

- Oooo czyżby stara miłość odżyła?

- Stara miłość nie rdzewieje

- Mucha nie(ch) siada

- Co to za pani tam stoi?

Na żartobliwy komentarz skusiła się także Paulina Krupińska:

Wiosna na pokładzie, Mucha po domu lata

Do zdjęcia odniosła się również sama Anna Mucha:

Za każdym mądrym mężczyzna, stoi jeszcze mądrzejsza kobieta

Pod zdjęciami na profilu aktorki również znajdują się dociekliwe komentarze:

- Czy to ten sam dresik, co u Kuby Wojewódzkiego?

-Aniu, wróciłaś do Kuby?

Czy Anna Mucha i Kuba Wojewódzki znów są razem? Jak udało nam się dowiedzieć, Ania i Kuba pracowali razem nad kolejnym projektem reklamowym i nie ma mowy o powrocie do siebie.

Czy Kuba Wojewódzki i Anna Mucha jednak są razem? Internauci nie mają wątpliwości, że minioną noc Anna Mucha była w mieszkaniu byłego partnera. "Instanockę" na swoim Instagramie prowadziła w tej samej stylizacji, w której wcześniej była w mieszkaniu Kuby.

Chcielibyście, żeby ich ponowny związek okazał się prawdą?