Pięć rzeczy, których nie wiecie o Rafale Brzozowskim. Zaśpiewał w czołówce do "Rolnik szuka żony" i kupił dom mamie... Nie tylko!

Rafał Brzozowski, który będzie Polskę reprezentował na Eurowizji, ma wiele sekretów, których nie znacie. Grał na weselach, był zapaśnikiem i studentem AWF-u. Zastanawiał się, czy nie zostać trenerem personalnym. Rafał Brzozowski przyjaźni się z Natalią Szroeder i nawet nazywał ją swoją przybraną córeczką. Kupił dom mamie… Wybraliśmy dla was pięć ciekawostek.

Okazuje się, że Rafał Brzozowski zaśpiewał czołówkę do programu "Rolnik szuka żony". "Magiczne słowa" to tak naprawdę piosenka zespołu ZIYO. Tarnowska formacja swoje największe triumfy święciła w latach 90. a ich utwór "Magiczne słowa" królował na krajowych listach przebojów w połowie lat 90. Rafał Brzozowski postanowił nieco unowocześnić ten przebój. W 2014 roku nowa wersja utworu trafiła na jego drugi album "Mój czas".

Był trenerem na siłowni, pracował jako ochroniarz w klubach i restauracjach. Jako student dorabiał, stojąc na bramkach.

Było przy tymczasem sporo stresu, nieprzyjemnych sytuacji. Były awantury, miałem rozbitą głowę. Znam tę pracę od podszewki. Stojąc zimą w czapce i puchowej kurtce otwierałem drzwi gwiazdom i celebrytom. Niektórzy zachowali się fajnie, niektórzy nie. Dziś ich spotykam na salonach. Nie mówię im o tym, ale może kiedyś przypomnę im te sytuacje. Uważam, że nawet będąc na tzw. świeczniku, trzeba mieć szacunek do ludzi”, powiedział kilka lat temu.

Początek kariery artysty nie był łatwy. Rafał nie miał znajomości w show-biznesie i wszystko zaczynał od zera. Miał być sportowcem, ale zmienił zdanie. Zaczął grać w kapeli na weselach.



„Prawie każdy artysta tak robił jak zaczynał. G rając na weselu, wiesz przy czym ludzie się bawią. Widzisz, czego chcą, jakich rytmów potrzebują. Weselne zespołu prawie nigdy nie grają muzyki do posłuchania, ale do zabawy", opowiadał.

Brzozowski twierdzi, że śpiewanie na weselach nauczyło go pokory. Bo 10 godzin pracy to jest „orka dla gardła”, jak mówił sześć lat temu dla Teletygodnika.

Wybranką Rafała Brzozowskiego jest Anna Tarnowska, która 35 lat i jest finalistką wielu popularnych konkursów piękności. Ma na swoim koncie między innymi tytuł Wicemiss Świata Studentek 2010 i Wicemiss Polonia 2007. Przez lata pracowała jako modelka. A teraz plaują ślub!

Rafał Brzozowski jest bardzo rodzinnym człowiekiem.

Przyjechał do mnie któregoś dnia. Zapakował w samochód i powiedział do mnie i męża: „To jest wasz dom. Ja byłam w szoku, wygląda na to, że mamy wspaniałego syna”, powiedziała kilka lat temu mama Rafała podczas reportażu kręconego dla „Pytania na śniadanie”.