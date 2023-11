Kilka tygodni temu nad życiem Michała i Poli Wiśniewskich zawisły czarne chmury, gdy sąd wydał niekorzystny dla muzyka wyrok. Od tamtej pory jego ukochana robi wszystko, by żyć normalnie i skupia się przede wszystkim na opiece nad dziećmi. Teraz pokazała coś wyjątkowego.

Pola Wiśniewska pokazała wymowne zdjęcie, chodzi o najmłodszych synów

Lider zespołu Ich Troje już niejednokrotnie miał rzucane kłody pod nogi i musiał mierzyć się z mniej lub bardziej poważnymi problemami. Zawsze z kłopotliwych sytuacji wychodził jeszcze silniejszy, dlatego wielu fanów nie ma wątpliwości, że tym razem będzie podobnie. Nawet ostatnio, gdy Polsat odciął się od Michała Wiśniewskiego, on dał do zrozumienia, że nie traci nadziei na "lepsze jutro".

Michał i Pola Wiśniewscy Instagram@wisniewska_pola

Inaczej może być w przypadku jego żony, Poli, dla której cała ta sytuacja jest zupełną nowością. Mimo wszystko stara się go wspierać, a na co dzień skupiać się głównie na dzieciach, które w końcu jeszcze nie rozumieją, co się dzieje. Pola regularnie wrzuca na Instagram nowe kadry najmłodszych synów, Noela i Falco, a jej najnowszy post rozczuli każdego.

W relacji na InstaStory pokazała, jak Falco opiekował i wciąż opiekuje się młodszym braciszkiem. Jest dla niego bardzo czuły i podchodzi do niego wyjątkowo ostrożnie. Chwilę później Pola opublikowała ich wspólne zdjęcie i zamieściła poruszający opis.

Życzę im, by zawsze byli tak blisko siebie

Chociaż Falco i Noel mają wiele przyrodnich braci i sióstr, są jedynymi wspólnymi dziećmi Michała Wiśniewskiego i Poli, a do tego są w zbliżonym wieku. Dla żony muzyka zapewne dlatego jest to tym bardziej istotne, by w przyszłości chłopcy mieli między sobą dobre relacje.