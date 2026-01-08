Maciej Pela to uznany w świecie artystycznym tancerz, choreograf i trener. Jego nazwisko stało się znane o wiele szerszej publiczności dzięki jemu medialnemu związkowi ze znaną aktorką i tancerką Agnieszką Kaczorowską. Para od początku chętnie relacjonowała w mediach społecznościowych swoje życie, pokazując kolejno swój ślub, a następnie swoją codzienność z córeczkami. Medialne rozejście się pary od miesięcy komentowane jest przez Internautów. Pod dłuższej przerwie, Maciej Pela znów pojawił się w mediach, wyjawiając jego perspektywę rozwodu z Agnieszką.

Pela nagle wyjawił to o rozwodzie z Kaczorowką

Maciej Pela zagościł w studiu porannego programu "Pytanie na śniadanie" 8 stycznia i to właśnie tam medialnie postanowił na nowo opowiedzieć o rozstaniu się z Agnieszką Kaczorowską. Obecnie jest pełen entuzjazmu i werwy do działania, co wyraził w słowach:

Zacząłem budować siebie na nowo, bazując na nowych możliwościach, które zostały uśpione na jakiś czas.

W dalszej części wywiadu dopowiedział, że to, jak zorganizowane było jego życie z byłą żoną, ograniczało jego potencjał i odsuwało go od zawodowego spełnienia.

To była kwestia wyborów, które podjęliśmy jako rodzina, że pewne rzeczy, które były moje, zostały odsunięte na bok i których nie mogłem realizować. gorzko wyznał Pela

Postanowił też uzewnętrznić przed telewidzami swoje emocje związane z pełnieniem roli pełnoetatowego ojca, rezygnując przy tym z zawodowej kariery. Przyznał, że na długo przed rozwodem doskwierały mu problemy, w którym radził sobie dzięki pomocy specjalisty.

Miałem trudniejszy moment i domyślam się, że to jest moment, który rozumie bardzo dużo mam. Moment, kiedy mają swoją ścieżkę kariery (...) i nagle okazuje się, że druga strona zostaje w pracy, a mamy zostają w domu z dzieciakami. Byłem wtedy w takiej odwróconej stereotypowo roli i zaczęło mnie to psychicznie dojeżdżać. opisał swoje wspomnienia tancerz

Dlaczego Maciej Pela medialnie wypowiada się o zakończeniu małżeństwa z Agnieszką Kaczorowską?

Choć Agnieszka Kaczorowska niejednokrotnie odmawiała komentowania swojego byłego małżeństwa, to Maciej Pela nie zamierza milczeć. Zdradził, że powód do wypowiadania się o tym, jak naprawdę wyglądała ich relacja, zauważył już po pierwszych medialnych doniesieniach o ich rozstaniu.

Ja widziałem, w którym to kierunku zmierza. Zacząłem być oskarżany o to, że się odsunąłem od rodziny, że skoczyłem w bok, że znudziło mi się 'tatusiowanie', tego typu rzeczy. Mi się nic nie znudziło w życiu. przedstawił swoją perspektywę Maciej Pela

Na swoim Instagramie tancerz poinformował, że obecnie jest szczęśliwy. O miłosnych i zawodowych sukcesach donosi też Agnieszka Kaczorowska, która rozpoczęła przygotowania do tanecznego przedstawienia ze swoim obecnym partnerem Marcinem Rogacewiczem.

