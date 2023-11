Reklama

Marta Glik i Kamil Glik obchodzą dziś 7. rocznicę ślubu! Dwa lata temu na Euro mieli co świętować, bo polska drużyna odnosiła same sukcesy. Teraz para obchodziła rocznicę w czasie Mundialu. Niestety Kamil Glik przed Mundialem uległ fatalnej kontuzji i nie mógł pomóc polskiej drużynie podczas najważniejszych spotkań na Mundialu. W meczu z Kolumbią zagrał tylko 10 minut. Marta Glik jednak pojechała do Rosji, żeby kibicować mężowi z trybun. A teraz dodała wpis wspierający go po przegranej.

"Oby ten uśmiech szybko wrócił na nasze twarze. Dziś nasza 7. rocznica ślubu i mimo smutku w sercu, bije miłość bezgraniczna. Kocham Cię" - napisała Marta Glik.

Kamil Glik odpisał jej, że na pewno wróci uśmiech.

Para 7 lat temu miała ślub jak z bajki! Podjechali bryczką do kameralnego, zabytkowego kościoła i ślubowali sobie miłość. Następnie limuzyną udali się do Wisły, żeby bawić się na weselu do rana.

A 31 sierpnia 2013 Marta Glik urodziła córeczkę Victorię.

Jak się poznali Marta Glik z Kamilem Glikiem?

Wychowywaliśmy się na tym samym osiedlu w Jastrzębiu, ale poznaliśmy się, kiedy mieliśmy po 7 lat. Razem chodziliśmy do podstawówki, gimnazjum, liceum. Na początku się nie lubiliśmy. Kamil często mi dokuczał, przekomarzał się ze mną. Później to wszystko się odwróciło i od trzeciej klasy gimnazjum jesteśmy parą - opowiadała w jednym z wywiadów Marta Glik.

Marta Glik zajmuje się domem i rodziną oraz załatwia sprawy za męża.

Trochę wstydliwy jest. Jak trzeba coś załatwić w urzędzie, to mówi: "Marta, może ty zadzwoń i to zrób". Moim zdaniem to taki twardziel o gołębim sercu. Dla niego najważniejsza jest rodzina - powiedziała ciepło o mężu Marta Glik.

