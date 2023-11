Rozpacz po meczu z Kolumbią (przegraliśmy w niedzielę 0:3) trwa. W związku z hejtem płynącym ze wszystkich stron Ania Lewandowska zdecydowała się nawet zablokować komentarze na swoim Instagramie (Zobacz: Lewandowska nie wytrzymała! ZABLOKOWAŁA możliwość komentowania jej postów na Instagramie! Co się stało?). Jak podaje Sport.pl, na poniedziałkowym treningu nie pojawił się Robert Lewandowski. Dlaczego?

Adam Nawałka w poniedziałek zorganizował tzw. zajęcia wyrównawcze. Na boisku w bazie Sputnik pojawiło się 10 piłkarzy. Byli to Kamil Glik, Łukasz Fabiański, Bartosz Białkowski, Thiago Cionek, Artur Jędrzejczyk, Karol Linetty, Jakub Błaszczykowski, Rafał Kurzawa, Sławomir Peszko i Arkadiusz Milik.

Czy to, że Lewandowskiego zabrakło na poniedziałkowym treningu oznacza, że nie zobaczymy go w meczu z Japonią? Na konferencji prasowej Lewandowski przekonywał, że zagra i że razem z drużyną chce wygrać:

(...) Z Japonią chcemy wygrać, to w końcu mistrzostwa świata. Ja już wcześniej mówiłem, że mamy najtrudniejszą grupę i nie będzie łatwo z niej wyjść. Przekaz medialny był często inny, ale z drugiej strony jesteśmy sportowcami i nie mogliśmy opowiadać, że nie uda się awansować. Teraz wszyscy są zawiedzeni, ale to nie jest koniec tej drużyny. Chcemy z Japonią godnie pożegnać się z mundialem i pokazać dobrą grę. Chcemy, by wielu kibiców w w kraju wciąż nam wierzyło i nam kibicowało. W czwartek będziemy chcieli udowodnić, że nie przyjechaliśmy na mundial przypadkowo.