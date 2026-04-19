Noce pod namiotami przyniosły nie tylko chłód temperaturowy, ale także ostudzenie relacji między niektórymi uczestnikami. Zbyszek nie ukrywa, że niska temperatura wpłynęła na zachowanie pań, nawet Bożena zmieniła do niego stosunek. Jakby tego było mało, Paweł wygrał randkę i postanowił zaprosić na nią właśnie wybrankę Zbyszka, co zdecydowanie mu się nie podobało.

Ostra rywalizacja o Bożenę w "Sanatorium miłości"

Zbliża się wielki bal w "Sanatorium miłości" i moment wybrania króla i królowej turnusu, a losy uczestników zmieniają się jak w kalejdoskopie. Okazało się, że trwa rywalizacja o Bożenę w "Sanatorium miłości", chociaż początkowo o jej względy mocno zabiegał Zbigniew. Aktualnie układa się między nimi nie za ciekawie:

Jest kryzys. Bardzo mocny, bo Bożenka zamknęła się już na moją osobę. (...) No może jak coś zaproponujemy na wieczór to może się coś poprawi.

Niestety na horyzoncie pojawiły się nowe problemy. Paweł, który wygrał konkurencje na SUPie, mógł zaprosić wybraną uczestniczkę na randkę i bez wahania wskazał Bożenkę. Kamery "Sanatorium miłości" uchwyciły reakcję Zbyszka i jego smutną minę.

Jestem bardzo zazdrosny, wyzwala to we mnie duże emocje, bardzo to przeżywam powiedział.

Emilia była nawet zadowolona, widząc co dzieje się wokół Bożeny: "No i super, niech nie myślą, że już mają wszystko".

Zbyszek nie ukrywał, że ciężko mu się pogodzić z tym, że Paweł startuje do Bożeny:

Myślę, że ta randka Pawła z Bożenką rozbudzi dopiero, albo będzie musiała dokonać radykalnych wyborów. (...) Paweł myśli tylko o sobie, chce pokazać, że mógłby zdobyć najpiękniejszą kobietę. Pokazać to swojemu środowisku. (...) Mnie się wydaje, że prawdziwego zwycięzcę dopiero poznamy.

Dodatkowo próbowal przekonywać, dlaczego Paweł ma mniejsze szanse u Bożeny od niego:

Paweł nie ma szans zawrócić Bożence w głowie, bo znam Bożenkę i rozmawiamy na bardzo poważne tematy, na które Paweł nie ma mglistego pojęcia.

Z kolei Pawłowi nie podoba się podejście kolegi z "Sanatorium miłości": "Trzeba umieć przegrywać i Zbychu powinien tego się nauczyć".

Kiedy Paweł zaprosił Bożenę na randkę, ona ciekawa była reakcji Zbyszka. Paweł wyjaśnił:

No, teraz się rozpocznie walka. Niby mamy konkurować. Ja przecież nie będę z nim się siłować na dźwięki głosu.

A dlaczego mnie wybrałeś? dopytywała.

Wybrałem Ciebie, bo na początku wybrałem też ciebie, przy tych małych stolikach, kiedy się zapoznawaliśmy. Miałem taką hortensję.

Bożena skreśli Zbyszka w "Sanatorium miłości"?

Paweł nie ukrywa, że Bożena z "Sanatorium miłości" wpadła mu w oko:

W Bożence mi się podoba taki spokój, takie dobro. Ona jest mądra. Z Bożenką myślę, że byśmy tworzyli dobrą parę.

Zbyszek troszkę dogryzał Pawłowi, na co Bożena się wtrąciła:

Dzisiaj wygrał Paweł, jutro możesz wygrać Ty.

Od razu odpowiedział:

Po prostu znalazłaś już drugiego mężczyznę, ja widziałam, jak spojrzałaś na niego, jak na zwycięzcę.

"Nie zaprzeczysz, że dzisiaj był Paweł zwycięzcą" - skontrowała. Zbyszek nie ukrywał, że zazdrości przeciwnikowi:

Istnieje coś takiego, jak męskie ego, które spowodowało we mnie chęć walki, zdobywania.

Z kolei w rozmowie z Martą Manowską, Bożena z "Sanatorium miłości" opowiedziała o traumatycznych doświadczeniach ze swojego życia, które spowodowały, że postanowiła żyć na nowo. Zapytana o mężczyznę marzeń, odpowiedziała:

Zbyszek bardzo się stara, może wpadłam mu w oko, natomiast to nie jest ta osoba, z którą ja chciałabym iść dalej i myślę, że mój facet powinien mnie uczyć jeszcze.

fot. mat. prasowe Sanatorium miłości