W bieżącym sezonie "Sanatorium miłości" Teresa szybko stała się jedną z najbardziej wyrazistych i komentowanych uczestniczek. Od początku dała się poznać jako osoba bezpośrednia i emocjonalna, co sprawia, że nie przechodzi niezauważona w relacjach z innymi kuracjuszami. Tym razem jej zachowanie spotkało się ze szczególną reakcją widzów.

Teresa z "Sanatorium miłości" w ogniu krytyki

W ostatnich odcinkach "Sanatorium miłości" uwaga widzów wyraźnie skupia się na Teresie i jej relacjach z innymi uczestnikami. Choć jeszcze niedawno wszystko wskazywało na to, że między nią a Henrykiem J. rodzi się bliższa więź, sytuacja szybko się zmieniła. Mężczyzna zaczął interesować się Ewą, która z odcinka na odcinek coraz śmielej okazywała mu swoje zainteresowanie i zaprosiła go na randkę. Ostatecznie Henryk przyznał wprost, że to właśnie Ewa zrobiła na nim większe wrażenie, dodając, że ma poczucie, iż Teresa nie jest już nim zainteresowana.

Jesteś przepiękną kobietą. Moje serce bije bardziej w twoją stronę zwrócił się Henryk do Ewy.

W najnowszym odcinku Teresa jasno zaznaczyła swoje granice, podkreślając, że nie akceptuje zbyt poufałego zachowania i nie czuje się komfortowo, gdy ktoś próbuje ją dotykać bez wyraźnej zgody. Wspominała również o przeżywanej żałobie, która wpływa na jej nastrój i sprawia, że trudniej jej odnaleźć się w beztroskiej atmosferze programu. Jej zachowanie wywołało liczne reakcje wśród widzów - w mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy.

Pani Teresie zabrakło taktu, kiedy zaczęła zachwalać talenty i zalety rywala Pana Majka, który siedział obok niej. Dobiła człowieka z już pękniętym sercem

Teresa niby nie tańczy, bo ma żałobę ale krzykliwe kolory w sukience nosić to już można, wtedy nie ma żałoby?

Teresa zachowuje się jak typowa wiejska dewota, mogła zrezygnować z programu jak jest w takiej głębokiej żałobie a nie psuć zabawę innym uczestnikom swoimi fanaberiami

Tereska trochę przesadza. Nie tańczę... nie dotykaj echh czytamy w komentarzach.

Kim jest Teresa z "Sanatorium miłości"?

W najnowszej edycji programu "Sanatorium miłości" widzowie ponownie śledzą losy grupy seniorów, którzy przyjeżdżają do uzdrowiska, by przeżyć przygodę życia i - przede wszystkim - dać sobie jeszcze jedną szansę na miłość. Uczestnicy biorą udział w różnych aktywnościach, randkach i spotkaniach, a między nimi rodzą się sympatie, przyjaźnie, ale też napięcia i emocje. Program pokazuje, że uczucia i potrzeba bliskości nie znikają wraz z wiekiem, a każdy z bohaterów niesie ze sobą wyjątkową, często poruszającą historię.

Jedną z najbardziej wyrazistych uczestniczek jest Teresa z Tarnobrzega. Kobieta ma za sobą trudne doświadczenia - bardzo wcześnie została wdową i od ponad 30 lat samotnie wychowywała trójkę dzieci. Jej życie nie było łatwe, a tuż przed wyjazdem do programu przeżyła kolejną stratę, ponieważ zmarła jej mama. Mimo to zdecydowała się wziąć udział w show, by otworzyć nowy rozdział i spróbować odnaleźć szczęście.

