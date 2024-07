Szykuje się prawdziwe trzęsienie ziemi na scenie politycznej? Najnowszy sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" nie pozostawia wątpliwości, że jesienne wybory parlamentarne kompletnie zmienią obraz polskiej sceny politycznej. Wszystko za sprawą Pawła Kukiza, który przez kilka miesięcy kampanii prezydenckiej uzyskał tak duże poparcie społeczeństwa, że teraz ma szansę na objęcie urzędu premiera!

Reklama

Według najnowszego sondażu partia Pawła Kukiza może liczyć na 24,2% głosów. To o 0,2 proc. więcej niż na PiS i 4,2 więcej niż Platformę Obywatelską! Co na to Kukiz? Na swoim Facebooku napisał: “No to teraz mamy gwarantowany megahejt z każdej strony”.

We wczorajszym odcinku programu “Świat się kręci” specjaliści zaproszeni przez Agatę Młynarską rozmawiali o szansach Kukiza na zwycięstwo w jesiennych wyborach. Jednym z gości odcinka była Bożena Dykiel. Według aktorki scenariusz, w którym Kukiz zostaje premierem jest realny.

“Z dobrymi doradcami Kukiz ma szansę zostać premierem. W Polsce wszystko jest możliwe, co pokazały wybory prezydenckie. Ludzie zaczęli mówić i chcą dojść do głosu, a Kukiz rozmawiał z ludźmi, nie odwracał się do nich plecami”, powiedziała Dykiel.

Reklama

Jarek Kuźniar już w ubiegłym tygodniu przewidywał, że Paweł Kukiz ma szansę zostać premierem. Myślicie, że muzyk utrzyma tak dużą popularność i wygra jesienne wybory?