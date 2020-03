Paweł Królikowski był osobą głęboko wierzącą, tak mówił o Bogu…

Przedwczesna śmierć Pawła Królikowskiego wstrząsnęła nie tylko jego rodziną i przyjaciółmi, ale także rzeszą fanów i wielbicieli jego talentu. Sympatyczny "Kusy" z kultowego już "Rancza" zdobył serca tysięcy widzów serialu. Dziś, w czwartek 5 marca ostatnie pożegnanie aktora - najpierw w warszawskim kościele seminaryjnym pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P i św. Józefa Oblubieńca przy Krakowskim Przedmieściu, a następnie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie zostanie pochowany.

Aktor nigdy nie ukrywał, że jest osobą wierzącą. O Bogu i religii Paweł Królikowski często mówił w wywiadach.

Zobacz także: Pogrzeb Pawła Królikowskiego będzie miał charakter państwowy. Co to oznacza?

Portal gosc.pl zapytał jakiś czas temu Pawła Królikowskiego, czy wiara pomaga mu w życiu.

– Wie pani co? Z tą wiarą to się czuję czasem zakłopotany. Myślę, że wiara jest wiedzą poza granicami czucia. Wierzymy, ale Boga nie możemy sobie wyobrazić. Ale przecież po „drugiej stronie” nie jest pusto. Czasem, o zgrozo, targuję się z Panem Bogiem. Kiedy Go o coś proszę, deklaruję wszystko, co jestem w stanie. Ale słowa dotrzymuję mówił dziennikarce portalu.

Jak dodał, potrafi rozmawiać z Bogiem.

W 2017 roku Paweł Królikowski był gościem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w ramach cyklu spotkań „Duchowość kobiety i mężczyzny”. Studenci pytali go czy obnoszenie się z wiarą jest trudne dla aktora.

– Środowisko nie ma nic do rzeczy. Człowiek albo jest wierzący, albo nie. Mam wielu kolegów, którzy nie wstydzą się mówić głośno o zaangażowaniu w życie Kościoła. My z Małgośką mówimy, że chodzimy do kościoła, że przyjmujemy Komunię św., uznajemy spowiedź i że Jezus Chrystus jest naszym Królem. Nie jest nam obca także taka ludowa obrzędowość religijna. Myślę, że w innych środowiskach bywa tak samo, tylko że my jesteśmy częściej łapani za rękę i wystawiani do kamery albo wywoływani do odpowiedzi - cytuje go portal wiara.pl.