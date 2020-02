Widzowie pokochali Pawła Królikowskiego w roli Kusego w "Ranczu"! Tego nie wiedzieliście o tej roli!

Paweł Królikowski zmarł w wieku 58 lat po ciężkiej walce z chorobą neurologiczną. Wielkiego aktora żegnają bliscy, przyjaciele oraz widzowie, którzy pokochali go za dziesiątki wybitnych ról. Jedną z tych najbardziej ulubionych to oczywiście postać Kusego w hitowym serialu TVP "Ranczo". Była naprawdę wyjątkowa - mamy na to dowody!

Paweł Królikowski jako Kusy w "Ranczu" - ciekawostki

Kusy w serialu "Ranczo" to malarz, miejscowy intelektualista, mąż Lucy (Ilona Ostrowska), ojciec Dorotki. Po śmierci pierwszej żony zmagał się z chorobą alkoholową, jednak dzięki Lucy wyszedł z niej. Dobry duch dworku, gotowy wskoczyć w ogień za najbliższymi. Tak wszyscy zapamiętamy Kusego!

Czy wiecie, że Kusy to jedyna postać "Rancza", która pojawia się we WSZYSTKICH odcinkach serialu w każdej serii! Nie dokonali tego nawet biskup Kozioł czy Lucy! Co ciekawe, jak podaje ranczo.fandom.com nazwisko Kusego poznajemy dopiero w siódmej serii, a brzmi ono Sokołowski. Po imieniu, czyli Kuba, do Kusego zwraca się tylko jego agentka, Monika.

Wiedzieliście o tym?

Kusy z "Rancza" - najsłynniejsze cytaty

Młodość nie lubi kompromisów Na początek piękne idee, a potem sami plujemy sobie do talerza. Szkoła mija się z życiem Wydaje mi się, że taki bolesny sekret ludzkości polega na tym, że ludzie się tylko starzeją, a nie dorastają Przecież Amerykanie są kompletnie pozbawieni poczucia realizmu. (...) Od kiedy wylądowali na Księżycu, to wydaje im się, że wszystko jest możliwe Kusy jestem, to kuse życie do mnie pasuje Na tym polega wsparcie od kobiety: zawsze ci udowodni, że ma większy problem od ciebie.

Za co kochaliście Kusego najbardziej?

AKPA