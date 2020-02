Paweł Królikowski nie żyje. Był kochającym ojcem piątki dzieci i troskliwym mężem

W czwartek 27 lutego, po długiej walce z chorobą zmarł Paweł Królikowski. Artysta trafił do szpitala 20 grudnia 2019 roku i zmarł po dwóch miesiącach hospitalizacji. Paweł Królikowski zotawił żonę Małgorzatę Ostrowską-Królikowską oraz piątkę dzieci: Antoniego, Julię, Marcelinę, Ksawerego i Jana.

Dzieci Pawła Królikowskiego

Dla Pawła Królikowskiego rodzina była najważniejsza. Ze swoją ukochaną żoną, Małgorzatą Ostrowską-Królikowską spędził ponad 30 lat wspólnego życia. Pomimo tak dużego stażu, para zawsze darzyła się ogromnym szacunkiem, zaufaniem, a pokazując się publicznie zawsze trzymali się za ręce.

– Pamiętam wszystkie randki z moją żoną. Pan jest młody i przystojny, a ja przystojny nie byłem i musiałem zabiegać o tę pierwszą randkę wielokrotnie. A jak już się spotkaliśmy, to mi się wydawało, że to randka, a tak naprawdę ta pierwsza właściwa była dopiero po jakimś czasie (śmiech) - powiedział przed dwoma laty w rozmowie z Faktem Paweł Królikowski.

Jak powiedział aktor w jednym z wywiadów, to właśnie jego ukochana żona zawsze potrafiła go przywołać do porządku.

- Małgośka jest mocniejsza, bez wątpienia. Potrafi mnie przywołać do porządku, postawić pod ścianą. Robi to parę razy dziennie. Bardzo z niej dobry generał. Nawet najwyżsi rangą oficerowie, choćby pułkownicy, mogą się nie zgadzać ze zdaniem generała, ale muszą robić, co każe. Nawet jeśli we własnym mniemaniu jestem pułkownikiem, to nie zmienia faktu, że jestem niższy stopniem. Żona ma mocniejszy charakter" - mówił aktor w wywiadzie dla "Gali".

Para doczekała się także piątki dzieci, to: Antoni, Julia, Marcelina, Ksawery i Jan. Jak wiadomo, Antoni poszedł w ślady swoich rodziców i również został aktorem. Antek jest aktualnie jednym z najbardziej rozchwytywanych artystów młodego pokolenia. Także Julka zaczęła rozwijać swój talent aktorski już od najmłodszych lat. To właśnie na planie "Klanu", gdzie od kilkunastu lat gra Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Julka stawiała swoje pierwsze kroki, jako aktorka.

Paweł Królikowski był także starszym bratem aktora Rafała Królikowskiego. Razem ze swoją liczną rodziną mieszkał w Zalesiu Górnym pod Warszawą. Kilka miesięcy temu Paweł Królikowski został także po raz pierwszy dziadkiem. Na świat przyszedł wnuczek artysty, Józef, który jest owocem miłości Jana Królikowskiego oraz Joanny Jarmołowicz.

Paweł Królikowski bardzo cenił prywatność i raczej rzadko informował o tym co dzieje się w życiu pozostałych dzieci, które nie są związane z show biznesem. Śmierć aktora jest prawdziwym wstrząsem nie tylko dla fanów, ale przede wszystkim dla jego najbliższych, których tak bardzo kochał i poświęcał im całą swoją energię.

