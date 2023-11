W ostatnich „Kulisach serialu M jak miłość” Joanna Kuberska, która wciela się w postać Julki zdradziła, że dziewczyna bardzo obawia się o swój związek. To jej zależy bardziej niż Pawłowi, aby im się udało i rozstanie może być nieuniknione. Para coraz częściej będzie się kłócić, a powodem nieporozumień będą wizyty u rodziców Julki i pytania o ślub pary.

Jest tyle momentów, drobnych niuansów, które sygnalizują Julce, że ona nie jest i prawdopodobnie nigdy nie będzie najważniejsza w życiu Pawła. On nieświadomie krzywdzi ją bardzo mocno. Widzi to jak bardzo się boi, ale Julka też się boi. To jest cały czas życie w niepewności (...). Obawiam się, że relacja Pawła i Julki zaczyna być bardzo toksyczna – wyznała Kuberska w „Kulisach serialu M jak miłość”.