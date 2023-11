1 z 4

W Gdańsku wszyscy znali prezydenta Pawła Adamowicza. Zjednywał sobie ludzi szerokim uśmiechem i przede wszystkim wielką miłością do miasta, w którym sam się urodził. Gdańszczanie ufali mu bezgranicznie. Nic dziwnego, że to właśnie on nieprzerwanie od 20 lat piastował urząd prezydenta. Aż do teraz, gdy jego kolejną kadencję przerwała tragiczna śmierć...

Paweł Adamowicz miał zaszczyt gościć w Gdańsku księcia Williama i księżną Kate. Zagraniczne media przypomniały tę wizytę z 2017 roku, oddając hołd zmarłemu w tragicznych okolicznościach prezydentowi. Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

