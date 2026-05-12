Wątek nieobecności Marcina Hakiela i Agnieszki Kaczorowskiej w "Tańcu z gwiazdami" znów wrócił do mediów, tym razem za sprawą rozmowy w podcaście "WojewódzkiKędzierski". W studiu pojawili się jurorzy programu Iwona Pavlović i Tomasz Wygoda. Prowadzący dopytywali nie tylko o to, czemu Marcin Hakiel od pewnego czasu nie pojawia się w show Polsatu, ale wspomniano również o Agnieszce Kaczorowskiej.

Iwona Pavlivić szczerze o Marcinie Hakielu w "Tańcu z Gwiazdami"

Rozmowa zrobiła się szczególnie napięta, gdy Kuba Wojewódzki za pytał o to, dlaczego ktoś z tak rozpoznawalnym nazwiskiem i doświadczeniem nie wraca na parkiet programu, wskazując na Marcina Hakiela. Iwona Pavlović natychmiastowo przedstawiła swoje zdanie na temat ewentualnego powrotu tancerza do show.

Uważam, że na wszystkich jest czas. Myślisz, że trzeba być w tym programie do końca życia? Uważam, że przychodzi taki wiek tancerza, że...

W tym miejscu Wojewódzki przerwał, sugerując, że powód może mieć związek z "konotacjami rodzinnymi" i przybrał formę bojkotu. Pavlović ucięła temat krótko:

Tego to my już nie wiemy.

Po chwili padło też pytanie o Agnieszkę Kaczorowską, która również zniknęła z tanecznego show.

Pavlović skomentowała udział Kaczorowskiej w "TzG"

Wojewódzki zauważył, że obecność Agnieszki Kaczorowskiej działa na program jak magnes na telewidzów, a mimo to nie można było zobaczyć jej na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Pavlović w tej części rozmowy nie kryła sympatii i uznania dla talentu tancerki, zdradzając fragment ich rozmowy z przeszłości.

Ja kiedyś jej powiedziałam prosto w oczy: 'Agnieszka, ty tańcz. A wiesz dlaczego? Dlatego, że ja już nie mogę zatańczyć'. (...) Ja ci zatańczę wszystko: sambę, cha-chę, paso, ale to już nie jest moja forma sprzed lat. Nic nie daje tak wielkiej satysfakcji jak bezpośredni taniec. (...) Powiedziałam: 'Agnieszko, ty jesteś stworzona do tańca'. Ona jest cudowna. Ale oczywiście nie dość, że świetnie tańczy, pięknie wygląda, jest taka ciepła, serdeczna. Uważam, że jak najbardziej (powinna tańczyć przyp. red.), jeżeli gdzieś produkcja się z nią spotka i zaprosi mówiła Pavlović.

Na koniec prowadzący próbowali postawić kropkę nad i, apelując o powrót zarówno Hakiela, jak i Kaczorowskiej. Pavlović odniosła się do tego bez entuzjazmu w sprawie Hakiela.

Myślę, że Marcin nie, ale nie wiem dlaczego odparła Czarna Mamba.

