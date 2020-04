Paulina ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma już spory ciążowy brzuszek. Krzysztof jest przeszczęśliwy

To prawdziwe baby boom w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Swoje dzieci niedługo przywitają na świecie Anita i Adrian z trzeciej edycji oraz Paulina i Krzysztof z drugiej edycji. W przypadku tych ostatnich to będzie ich pierwsze dziecko. Dumny tata pokazał na Instagramie ciążowy brzuszek swojej ukochanej żony. Ależ on jest szczęśliwy!

Paulina ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała ciążowy brzuszek

Historia Pauliny i Krzysztofa była bardzo burzliwa. Kobieta była wściekła na ekspertów, kiedy poznała Krzysztofa na sali ślubnej. Emocje wzięły górę, a ona sama zastanawiała się czy nie uciec. Później nie było lepiej. O ile podczas podróży poślubnej wydawać by się mogło, że para zaczyna się dogadywać to po powrocie do Polski znowu różnica charakterów wzięła górę, do tego stopnia, że Krzysztof chciał zrezygnować z udziału w show. Za namową znajomych postanowił jednak zawalczyć o Paulinę i była to najlepsza decyzja w jego życiu. Ostatecznie eksperyment ślubny zakończył się decyzją, że oboje chcą pozostać w małżeństwie. W zeszłym miesiącu pochwalili się radosną nowiną, że zostaną rodzicami po raz pierwszy!

Krzysztof dumnie zaprezentował swoim fanom ciążowy brzuszek Pauliny:

Skromnie się nie chwaląc, pozostajemy w domu ciesząc oczka rosnącym brzuszkiem 😍😊🍀💕

"Radość matki zaczyna się, gdy nowe życie miesza się w środku… kiedy po raz pierwszy słyszy się małe bicie serca, a figlarny kopniak przypomina jej, że nigdy nie jest sama..." 📚♥️.

Jeszcze raz gratulujemy i cieszymy się ich szczęściem!

