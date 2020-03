Paulina i Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spodziewają się dziecka!

Cudowna wiadomość dla fanów Pauliny i Krzysztofa ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Krzysztof poinformował na swoim Instagramie, że już wkrótce razem z żoną przywitają na świecie swoje pierwsze dziecko! Chociaż początkowo nikt nie podejrzewał, że relacja tej dwójki może przetrwać, to jednak para udowodniła, że jest sobie przeznaczona.

Ależ w tymże związku było wojen 🤗😁 Podsumowując te 3 lata mogę stwierdzić, że w małżeństwie trzeba mieć piekielną wytrwałość i anielską cierpliwość.. 🤗🙃😍 Dbajcie o siebie i o bliskich, walczcie o siebie jeśli Wam zależy.. Jesteśmy dowodem na to, że "Ogień i Woda" mogą żyć w piekielnie przepięknej symbiozie 🤟😉😇😎.. Czego również wszystkim kochającym się parom życzymy.. Dziękujemy za miłe słowa i wsparcie od przyjaznych duszyczek 🤗❤️.. Do zobaczenia niebawem w powiększonym gronie 💕🙃😇 Górna Piontecza 🖐️ Ściskamy mocno, bądźcie zdrowi 😉😘 - napisał na Instagramie Krzysztof.

W komentarzach pod postem Krzysztofa natychmiast pojawiło się mnóstwo gratulacji dla przyszłych rodziców!

- Nie no, będzie maleństwo?!?! Teraz to się zacznie...prawdziwy hardcore, ale co to dla Was, tak zaprawionych w wyzwaniach😍❤️ dużo cierpliwości, miłości i tej niesamowitej pogody ducha:)

- Cudownie kochani, cały czas w was wierzyłam😍 Gratulację

- Kochani! Aż się wzruszyłam kiedy przeczytałam, że wasza rodzina się powiększy 👪👨‍👩‍👧 w takich momentach jak ten człowiek sobie uświadamia że program który was połączył ma wielki sens 😊 pozdrawiam 😍

- super gratuluję ❤️ zawsze wam kibicowałam przez cały program wierzyłam że się uda i oto jest owoc😁 - piszą zachwyceni fani pary.