Paulina z "Rolnik szuka żony" poinformowała o ważnych zmianach w swoim życiu! 

Paulina z programu "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci nowe zdjęcie i zdradziła, że rozpoczyna nowy etap w swoim życiu! Dziewczyna była uczestniczką piątej edycji show o poszukujących miłości rolnikach. Kobieta walczyła o względy Łukasza Sędrowskiego, który początkowo był nią zauroczony, jednak szybko okazało się, że jego serce zabiło mocniej do Agaty. Paulina była wściekła, kiedy rolnik powiedział jej, że chce być z inną uczestniczką. W programie doszło między nimi do ostrej awantury. Paulina przyznała wówczas, że miała kontakt z Łukaszem również poza programem.

Jestem w szoku, bo dziesiątki godzin spędzonych na rozmowach wspólnych... To ja widzę, że 2 dni spędzone w domu wszystko zmieniły. Widziałam, co się między nimi działo, ale widziałam to, co się działo między nami, w przerwie w kręceniu odcinków. Łukasz się ze mną kontaktował, dzwonił i pisał do mnie regularnie i to jak rozmawialiśmy i to, co on mi mówił, jego zapewnienia, obietnice - on jest dla mnie hipokrytą największego jakiego znam - mówiła w programie Paulina.