Łukasz Sędrowski z "Rolnik szuka żony" gwiazdą TVP? Rolnik pokazał zdjęcie z "Pytania na śniadanie", a fani pytają: "Na stałe etat w TVP?"

Łukasz Sędrowski nie znalazł miłości w programie "Rolnik szuka żony", bo jego związek z Agatą rozpadł się, ale za to zdobył ogromną popularność. Rolnik coraz częściej pojawia się w telewizji śniadaniowej, a Internauci żartują, że niedługo zostanie tam zatrudniony. Co na to Łukasz Sędrowski?

Łukasz Sędrowski gwiazdą "Pytania na śniadanie"?

Łukasz Sędrowski opublikował na Instagramie nowe zdjęcie, na którym widać, że rolnik znajduje się w studio telewizji śniadaniowej. W opisie popularny uczestnik "Rolnika" potwierdził, że po raz kolejny wystąpił w "Pytaniu na śniadanie" w roli eksperta:

Telewizja Polska. Opowieść historii znajomości zwierząt w moim gospodarstwie rolnym 🐮 🚜 🐶 🙀#rolnikszukazony #nielejkujehejtu #rolnikszukazony #zwierzęta #krowa #pies #kot #gospodarstwo #rolne #pasja - napisał Łukasz Sędrowski na Instagramie.

Jedna z Internautek w komentarzu pod zdjęciem zaczęła żartować, że niedługo rolnik będzie ekspertem od wszystkiego, łącznie z porodami:

To juz z 7 raz 🤣🤣 nie zdziwie się jak bedzie gościem tematu porod naturalny czy cesarskie cięcie - zażartowała jedna z Internautek.

Rolnik zdecydował się odpowiedzieć na ten komentarz i napisał: jeśli będzie o porodzie u krowy to oczywiście że będę 😅😅😂😁😁. Inni pytają wprost czy Łukasz Sędrowski planuje na stałe zatrudnić się w TVP, skoro tak często pojawia się w telewizji śniadaniowej:

Na stałe etat w TVP? Znowu ??

Uczestnik programu tym razem nie skomentował, ale widać, że popularności go cieszy. Zobaczcie, jak teraz wygląda!

Łukasz Sędrowski w "Pytaniu na śniadanie" był już w roli eksperta prawie 10 razy!

W programie "Rolnik szuka żony" Łukasz zaręczył się z Agatą Rusak, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu..