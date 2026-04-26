Paulina Sykut-Jeżyna coraz odważniej bawi się modą, a od kiedy jest prowadzącą "Halo tu Polsat" jej fanki mają okazję na bieżąco śledzić jej modowe wybory. Gwiazda Polsatu nie ukrywa, że kocha nowe trendy, ale wybiera z nich te elementy, które pasują do jej stylu. Tym razem zaskoczyła w boskiej jeansowej mini w kolorze "cobalt blue" oraz w kowbojkach. To strzał w dziesiątkę i świetna inspiracja...

Jeansowa sukienka w stylu Pauliny Sykut-Jeżyny

Wiosna dopiero nabiera tempa, a na Instagramie Pauliny Sykut-Jeżyny już pojawiła się stylizacja, która działa jak szybki modowy reset. Na pierwszy plan wychodzi jeansowa sukienka mini o luźnym kroju, czyli wygodna opcja, niespinająca sylwetki, ale dzięki długości i proporcjom robi dokładnie to, czego oczekujemy od kobiecej kreacji. To propozycja na dni, kiedy chcesz wyglądać świetnie przez cały dzień niezależnie od planów.

W tej sukience widać też mocny ukłon w stronę aktualnych trendów, czyli bufiaste rękawy oraz detal w postaci wiązania pod szyją, który podkręca całość w bardziej eleganckim kierunku. Uwagę zwraca też kolor. "Cobalt blue" działa jak świetna alternatywa dla czerni. Nadal jest klasycznie, a jednocześnie lekko i wiosennie.

Kowbojki Pauliny Sykut-Jeżyny

Uwagę w stylizacji gwiazdy Polsatu zwracają też buty. Sykut-Jeżyna postawiła na czarne kowbojki, które od kilku sezonów trzymają się mocno w trendach i wiosną znów wchodzą na salony, ulice i do codziennych stylizacji. Po sezonie zimowym wcale nie musimy chować kowbojek do szafy, bo z powodzeniem sprawdzą się do sukienek, szortów czy spódnic. To właśnie ten kontrast lekkości z masywniejszym dołem sprawia, że look od razu wygląda na dopracowany.

Co więcej, kowbojki świetnie grają z krótką długością sukienki, bo porządkują proporcje i optycznie wydłużają nogi. To też wybór, który pozwala łatwo stworzyć stylizację bez rewolucji w garderobie. Wystarczy sukienka albo nawet prostą spódnica, a ten typ buta potrafi dopracować stylizację i nadać jej charakteru.

Tylko spójrzcie na tę stylizację! Prosto i z efektem "wow"!

