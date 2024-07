1 z 6

Paulina Sykut-Jeżyna kwitnie w ciąży. Na prezentacji ramówki Polsatu zaprezentowała się w granatowej sukni na jedno ramię Bizuu. Koronkowy dół i falbana sprawiły, że mimo iż suknia była do samej ziemi, całość wyglądała bardzo zwiewnie. Świetnym dodatkiem do stylizacji okazała się kopertówka w motywem zaadresowanej pocztówki oraz subtelna biżuteria marki Beller. Paulinie cały czas towarzyszył jej mąż Piotr Jeżyna, który nie spuszczał z niej oczu. Widać, że bardzo się o nią troszczy i nie chce by jego ukochana się przemęczała.

Prezenterka rodzi już w grudniu, a jej ciążowy brzuszek jest nadal niewielki i trzeba dobrze się przypatrzyć, żeby go zobaczyć! Dopiero patrząc na Paulinę Sykut z boku, zauważyliśmy jej ciążowe krągłości!

