1 z 5

Paulina Sykut znów zadała szyku w "Tańcu z Gwiazdami"! W 2. odcinku show prowadząca zaprezentowała się w różowej kreacji maksi. Sukienka fantastycznie podkreśliła szczupłą figurę Pauliny Sykut - takiej talii nie powinno się zakrywać obszernymi sukienkami! Uwagę zwracał też cieniowany materiał u dołu sukni.

Okazuje się, że Paulina Sykut znów wybrała kreację marki Just Paul, tak jak podczas 1. odcinka. Zobaczcie, co wtedy miała gwiazda na to sobie: Zjawiskowa Paulina Sykut w "Tańcu z Gwiazdami"! Swoją kreacją przyćmiła wszystkie tancerki?

Zobacz też: Drugi odcinek "Tańca z gwiazdami" - dziś odpadną dwie pary! Czy Kret znów wypadnie słabo? Jak poradzi sobie Popek? RELACJA