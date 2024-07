Paulina Sykut pokazała kolejne urocze zdjęcie z córką. Co prawda prezenterka cały czas ukrywa jej twarz, ale jej fotki i tak robią wrażenie i są wzruszające. Tym bardziej, że Paulina pisze:

Paulina Sykut urodziła córkę w grudniu 2016 roku. Gwiazda w stu procentach poświęciła się macierzyństwu, rezygnując z pracy, do której powróci dopiero w marcu przy okazji kolejnej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Wraz z mężem, Piotrem, sami chcą wychować Różę - bez pomocy niani czy babć:

Chcemy sami wychowywać Różę. Mamy ogromną nadzieję wszystko ułożyć tak, by córka była tylko w naszych rękach. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie później, bo życie często weryfikuje nasze plany i wywraca je do góry nogami. Wiadomo, że babcie chcą nam bardzo pomagać, ale na razie tylko mama i tata będą wychowywać swoją córkę – zdradza Paulina w "Gwiazdach".