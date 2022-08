Paulina Sykut pokazała wyjątkowe zdjęcia, a fani ruszyli z gratulacjami! 

Paulina Sykut zaskoczyła fanów swoim wyglądem! Piękna gwiazda Polsatu opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie, na których pozuje w krótkiej fryzurze. Paulina Sykut do tej pory nosiła długie włosy, które od jakiegoś czasu farbuje na blond. Czyżby teraz zdecydowała się na kolejną metamorfozę i postanowiła znacznie skrócić swoją fryzurę? Internauci zaskoczeni krótką fryzurą Pauliny Sykut Paulina Sykut przez wiele lat nosiła długie czarne włosy, ale od jakiegoś czasu stopniowo je rozjaśnia. Dziś jedna z największych gwiazd stacji Polsat ma już naprawdę bardzo jasne włosy, ale ich długość w zasadzie pozostaje bez zmian. Teraz jednak Paulina Sykut pokazała zdjęcie, które zaskoczyło jej fanów! Lubię palmy:))🌴 Mieliście chwilę by nacieszyć się poniedziałkowym ciepłem?☀️- napisała na Instagramie. Paulina Sykut komentowała piękną pogodę, ale internauci zwrócili uwagę na jej krótką fryzurę! - Gdzie te piękne długie włosy?😮 - Pięknie wyglądasz 😍 - A co się stało z włoskami? Obcięte? 😢- pisali fani. Czyżby Paulina Sykut zdecydowała się na ostre cięcie? Jest odpowiedź prezenterki. - podpięte;) - zdradziła gwiazda Polsatu. Zobaczcie sami, jak w krótkiej fryzurze prezentuje się Paulina Sykut. Pasuje jej taki look? Zobacz także: Paulina Sykut-Jeżyna pokazała zdjęcie sprzed 15-stu lat. Internauta: "Parę operacji plastycznych, zabiegów z botoksem". Gwiazda odpowiedziała! Paulina Sykut pokazała się w krótkiej fryzurze. Wyświetl ten post na Instagramie. ...