Anna Cieślak i Edward Miszczak świętują pierwszą rocznicę ślubu. Aktorka pokazała piękne zdjęcie

W sieci właście pojawiły się pierwsze wspólne zdjęcia Edwarda Miszczaka i Anny Cieślak jako pary! Młode małżeństwo, które unika błysku fleszy i stroni od wspólnego pokazywania się na salonach i pozowania na ściankach podczas wielkich wydarzeń, wybrało się na premierę spektaklu "Małżeństwo do poprawki" w Teatrze Kwadrat. Oczy czujnych fotoreporterów natychmiast przyłapały zakochanych. Od Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka trudno było oderwać wzrok. Pierwsze zdjęcia Edwarda Miszczaka i Anny Cieślak jako pary 21 sierpnia 2021 roku Edward Miszczak i Anna Cieślak wzięli ślub , na którym nie brakowało plejady gwiazd. Tego dnia pod krakowskim kościołem zgromadził się prawdziwy tłum i trudno się dziwić, bo ta dwójka to zdecydowanie najbardziej tajemnicza para w polskim show-biznesie. Co więcej, choć od ich wielkiego dnia minęło już kilka dobrych tygodni, Edward Miszczak i Anna Cieślak doskonale ukrywali się przed fotoreporterami. Aż do tej pory! Choć do tej pory małżeństwo unikało wspólnego bywania na salonach, Anna Cieślak i Edward Miszczak pojawili się na sobotniej premierze w warszawskim Teatrze Kwadrat i po raz pierwszy zostali publicznie przyłapani przez paparazzich. Mimo że zakochani nie zapozowali razem na ściance, fotoreporterzy zdążyli zrobić im kilka zdjęć z zaskoczenia. Zobacz także: Anna Cieślak i Edward Miszczak będą mieli dziecko? Jest odpowiedź aktorki! Na tę wyjątkową okazję Anna Cieślak wybrała maxi boho sukienkę w fantazyjne wzory, a stylizację uzupełniła szerokim, czarnym paskiem z klamrą oraz długą futrzaną kamizelką. Od aktorki ciężko było oderwać wzrok! Za to Edward Miszczak postawił na prawdziwą klasykę - białą koszulę, a także elegancką kurtkę i granatowe spodnie. Jak prezentowała się razem para? Musimy przyznać, że...