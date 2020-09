Paulina Sykut podczas wczorajszego odcinka "Tańca z Gwiazdami" wystąpiła w przepięknym biało-złotym kombinezonie. Jest to dzieło polskiej projektantki, za które trzeba zapłacić aż 8645 zł! Jednocześnie to był pierwszy raz w karierze prezenterki, kiedy podczas odcinków roztańczonego show nie zdecydowała się na suknię! Zobaczcie, jak się prezentowała!

Stylizacja Pauliny Sykut w "Tańcu z Gwiazdami"

Styl Pauliny Sykut to kwintesencja elegancji i kobiecości! Jej stylizacjami z odcinków "Tańca z Gwiazdami" spokojnie można inspirować się podczas dobierania kreacji na wesela znajomych a nierzadko także na własne wesela! Prezenterka zawsze stawiała na przepiękne i robiące wrażenie suknie wieczorowe, jednak podczas wczorajszego odcinka postanowiła się to zmienić! Po raz pierwszy od 2016 roku, Paulina Sykut zdecydowała się na kreację, która nie była sukienką! Warto przypomnieć, że prezenterka prowadzi "Taniec z Gwiazdami" nieprzerwanie od piątej edycji emitowanej na antenie Polsatu i nigdy nie zrezygnowała z charakterystycznych dla siebie sukni wieczorowych!

We wczorajszym odcinku tanecznego show, Paulina Sykut wystąpiła w przepięknym ślubnym kombinezonie projektu Sylwii Romaniuk. Za to biało-złote dzieło (model SR Royal Lady) trzeba zapłacić aż 8650 zł! Złote zdobienia idealnie podkreśliły sylwetkę prezenterki. Kombinezon posiada również modne w ostatnich sezonach transparentne rękawy. Rozszerzane i długie nogawki dodatkowo zwracają uwagę na zgrabne nogi gwiazdy Polsatu. Kombinezon Pauliny Sykut jest obecnie dostępny w trzech rozmiarach od S do L.

