Nowe zdjęcie Pauliny Sykut wywołało zamieszanie w sieci. "Widze brzuszek" komentują fani. Posypały się gratulacje

Paulina Sykut opublikowała na Instagramie zdjęcie z koncertu "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski", a część internautów ruszyła z gratulacjami. Powód? Niektórzy fani gwiazdy Polsatu dopatrzyli się u niej zaokrąglonego brzuszka i podejrzewają, że Paulina Sykut jest w drugiej ciąży. Musicie zobaczyć to zdjęcie!

Paulina Sykut już od grudnia 2016 roku spełnia się w roli mamy. Na świecie pojawiła się wówczas jej ukochana córeczka Róża. Dziś dziewczynka ma już prawie cztery latka i jest już dużą dziewczynką. Teraz część internautów podejrzewa, że mała Róża będzie miała rodzeństwo! Skąd takie podejrzenie? Paulina Sykut opublikowała w sieci zdjęcie z Krzysztofem Ibiszem i Karoliną Gilon z którymi prowadziła muzyczną imprezę w Uniejowie, a niektórzy fani dopatrzyli się ciążowych krągłości u gwiazdy Polsatu!

- Czy tylko ja widzę brzuszek? 😻😌😊 - Ja tez tu widzę brzuszek super gratulacje - No ja tez widzę brzuszek , wiec albo ciąża albo bardzo źle uszyta sukienka - Hmmm czyżby ciąża? 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔- komentują fani.

Pozostała część internautów była oburzona pytaniami o ciążę:

- gdzie tu brzuch ciążowy? 🤦‍♀️

- Ludzie, kiedy przestaniecie pytać o tak intymne sprawy? Tutaj od razu widać, że jest to taki krój sukienki. Nawet jeśli Pani Paulina jest w ciąży, to ma prawo o tym nie informować. Jak można gratulować czegoś, co nie jest potwierdzone? 🤦

- Lekko niefortunny krój sukienki i już komentarze o ciąży 🤦- pisali internauci.